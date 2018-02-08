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Иностранные СМИ следят за российскими спортсменами
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Российские олимпийцы пожаловались на слежку со стороны иностранной прессы 

Lenta.ru 8 февраля 2018
Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал об условиях пребывания олимпийцев из России в Пхенчхане. Его слова приводит ТАСС.
«Пристальное внимание, возможно, есть со стороны прессы. По трассе ходят журналисты и снимают все, начиная от выгрузки бобов из контейнеров и заканчивая тренировками. Мы видим более пристальное внимание со стороны западных СМИ к нашим спортсменам», — заявил Пархоменко.
Генсек федерации также отметил поддержку от иностранных команд. «Спортсмены, тренеры и судейские бригады — все нас поддерживают и понимают, что это больше политическая история. Мы ехали сюда с мыслью, что больше придется ловить косые взгляды, но нас все поддерживают», — рассказал он.
В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане за нарушение антидопинговых правил. В Играх примет участие команда «Олимпийских атлетов из России», которая выступит под олимпийским флагом. Российским бобслеистам также запретили использовать красный цвет в экипировке.
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