Спортсмены нашли альтернативу на запрет российского флага

Спортсмены смогут носить шапки

Российские спортсмены во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане могут приобрести и носить шапки бело-сине-красного цвета, продающиеся в официальном магазине и являющиеся продукцией Олимпиады-2018, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В официальном магазине Олимпиады продается шапка "Пхенчхан-2018", выполненная в цветах флага России — синем, белом и красном. Стоимость шапки составляет 18 000 вон (около 950 рублей). По решению МОК на Олимпиаде в Южной Корее российские спортсмены выступают под олимпийским флагом и в статусе OAR. В экипировке россиян запрещены любые символы национальной идентификации.

Как рассказал РИА Новости собеседник агентства, официально данная продукция не запрещена для использования спортсменами. Соответственно, российские спортсмены могут ее использовать, находясь на олимпийских объектах.