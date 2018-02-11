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«Большая победа»: Керлингисты РФ о первой медали на ОИ
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«Большая победа»: Керлингисты РФ о первой медали на ОИ 

Рамблер 11 февраля 2018
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий рассказали о «двойственных чувствах» из-за бронзовой медали в олимпийском дабл-миксте. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена — вместе смогли пережить вчерашнее поражение», — отметила Брызгалова.
По словам Крушельницкого, им «очень обидно», что не получилось завоевать «серебро» или «золото». Он добавил, что турнир они начали «очень расслабленно». При этом третье место спортсмен назвал одним из лучших в их карьере.
«Это большая победа. Мы знали, что можем выиграть медали, и у нас это получилось», — добавила Брызгалова в комментарии "Ленте.ру".
Накануне в полуфинале пара проиграла швейцарскому дуэту Женни Перре / Мартин Риос со счетом 5:7. Брызгалова подчеркнула, что и «бронза» для них «очень важна».
«Бронзу» российской паре принесла победа над норвежцами со счетом 8:4.
В финале турнира по дабл-миксту 13 февраля встретятся сборные Канады и Швейцарии. На Олимпиаде-2018 впервые за всю историю Игр представлены соревнования смешанных пар в керлинге.
25-летние Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий родом из Санкт-Петербурга. Их отношения начались в 2012 году, а в 2017-м они поженились. Спортсмены тренировались на одном катке, но долгое время их тренеры были против того, чтобы они играли вместе. В 2015 году они начали вместе выступать в дабл-миксте.
 Ещё 178 источников 
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