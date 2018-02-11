«Большая победа»: Керлингисты РФ о первой медали на ОИ

«Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена — вместе смогли пережить вчерашнее поражение», — отметила Брызгалова.

«Это большая победа. Мы знали, что можем выиграть медали, и у нас это получилось», — добавила Брызгалова в комментарии "Ленте.ру". По словам Крушельницкого, им «очень обидно», что не получилось завоевать «серебро» или «золото». Он добавил, что турнир они начали «очень расслабленно». При этом третье место спортсмен назвал одним из лучших в их карьере.

Накануне в полуфинале пара проиграла швейцарскому дуэту Женни Перре / Мартин Риос со счетом 5:7. Брызгалова подчеркнула, что и «бронза» для них «очень важна».

«Бронзу» российской паре принесла победа над норвежцами со счетом 8:4.

В финале турнира по дабл-миксту 13 февраля встретятся сборные Канады и Швейцарии. На Олимпиаде-2018 впервые за всю историю Игр представлены соревнования смешанных пар в керлинге.