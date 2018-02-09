Россия на Играх: кто из наших пережил санкции

WADA назвало приятной новостью решение CAS о недопуске россиян

Истоки драматичной ситуации с российскими олимпийцами уходят в декабрь 2014 года, когда на немецком телеканале ARD вышел фильм за авторством журналиста Хайо Зеппельта о массовом характере применения допинга в российском спорте. Работа нашла своего зрителя, была признана успешной и вызвала нешуточный резонанс СМИ.

Очень скоро сведения из фильмов ARD привлекли внимание Всемирного антидопингового агентства (WADA). На основе показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , бежавшего в США от уголовного преследования на родине, ведомство открыло дело и провело расследование.

Плодом усилий группы специалистов по антидопингу стал легендарный уже доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена , опубликованный в двух частях — 18 июля и 9 декабря 2016 года.

Поначалу предметом интереса агентства стали российские легкоатлеты, не допущенные в итоге к Играм в Рио, и затем многие другие представители летних видов спорта. Первая публикация очень заинтересовала Международный олимпийский комитет (МОК), который уже на следующий день сформировал две комиссии — под руководством Самюэля Шмида (задача — проверить факты вмешательства властей в антидопинговую структуру) и Дениса Освальда (цель — проверка употребления допинга атлетами).

Вторая часть собранного досье была посвящена в основном «зимникам». В частности, перепроверке подверглись десятки допинг-проб с Олимпиады-2014. Согласно основополагающему выводу Макларена, в Сочи принимающей стороной была создана беспрецедентная по масштабам система махинаций с допингом, причем подмена пробирок с анализами якобы проводилась при непосредственном участии ФСБ и с государством в роли куратора.

На фоне сенсационных декабрьских разоблачений под напором возмущенной западной общественности целый ряд международных федераций (бобслей и скелетон, биатлон и др.) отобрал у России право на проведение крупных соревнований (уровень чемпионата и Кубка мира и ниже).

5 декабря МОК по результатам доклада Шмида на неопределенный срок вывел Олимпийский комитет России (ОКР) из-под своей юрисдикции, пожизненно дисквалифицировал вице-президента по спорту Виталия Мутко , бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и других чиновников. Делегацию спортсменов допустили к Играм, но не в качестве сборной, а под брендом «Олимпийские атлеты из России».

Рассматривать каждую кандидатуру из предложенного ОКР списка МОК поручил Независимой организации допингового тестирования во главе с Валери Фурнейрон

На этом этапе Россия лишилась очередных спортсменов: именные приглашения не получили даже такие звезды с кристальной репутацией, как легенда шорт-трека Виктор Ан, лучший биатлонист страны Антон Шипулин и сильнейший лыжник Сергей Устюгов , а с ними и более скромные персоны.

Их заявки были отклонены на основе электронной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA. В МОК подчеркнули, что отстранение от Игр не обязательно является следствием употребления допинга — достаточно просто попасть под подозрение членов комиссии. Глава комитета МОК сформулировал примерно так: хотим избавиться от возрастных россиян в пользу молодых из нового поколения, которые будут олицетворять очищение спорта нашей страны.

При этом Ан отправил официальный запрос в МОК с требованием объяснить конкретные причины его недопуска к выступлениям. Вопрос остался без четкого ответа…

Достаточно неожиданная новость пришла из этого же суда 1 февраля.

Арбитры CAS рассмотрели апелляции 39 российских атлетов, поданные еще осенью — вскоре после отстранения, и полностью амнистировали 28 их них, вернув им отобранные МОК медали Сочи и сняв запрет на участие в Играх.

Однако ничего кроме морального удовлетворения перечисленные атлеты по большому счету не получили. ОКР попытался развить успех, попросив МОК предоставить 15 из них (13 действующим спортсменам и двум — перешедшим на тренерскую работу) приглашения на Олимпиаду. В международной инстанции болезненно восприняли вердикт CAS, раскритиковали его и отказались слушаться. 5 февраля перед всеми повторно был выставлен шлагбаум.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день у России задним числом отобраны две золотые медали в бобслее. Открытым остается вопрос по серебру в женской биатлонной эстафете. Слушания по апелляциям уже не выступающих Ольги Зайцевой Яны Романовой и Ольги Вилухиной пройдут позже. Главный итог резолюции CAS: отечественная сборная вернула себе первое место в общемедальном зачете Сочи-2014.

Однако уже в пятницу, 9 декабря, всего за несколько часов до старта церемонии открытия Игр-2018 Спортивный арбитражный суд вынес крайне неутешительное решение в отношении россиян, отклонив апелляции 32 спортсменов на решение МОК отказать им в приглашении в Пхенчхан.

Главные имена в этой когорте — Ан, Шипулин и Устюгов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже назвало это решение «приятной новостью».

«Судьи CAS признали, что процесс отбора приглашенных олимпийских спортсменов из России (ОАР), организованный МОК, нельзя назвать санкцией, а скорее решением о приемлемости их участия», — заявили в организации.

Если на предыдущей Олимпиаде выступили 225 представителей России, то к Пхенчхану-2018 МОК после всех пертурбаций допустил лишь 169. Их могло быть и больше, однако ОКР по каким-то причинам отказался заполнять освободившиеся квоты дублерами и молодежью. Важный штрих: отстраняя конкретных лиц, МОК не отбирал у нашей страны уже завоеванные олимпийские лицензии. Фактически ОКР отдал их сам, после чего места были поделены между другими странами.

Так что «Олимпийские атлеты из России» смогут оспорить лишь 82 комплекта наград из 102…

Уже после публикации окончательного списка количество россиян сократилось еще на одного человека — конькобежка Ольга Граф взяла самоотвод, сумев преодолеть все проверки МОК. По ее словам, из-за вынужденной потери коллег она не смогла бы пробежать в командной гонке, что являлось главенствующей целью дважды призера Игр.

На данный момент не имеют никаких проблем с МОК и WADA, а потому целенаправленно готовятся к выступлениям следующие атлеты.