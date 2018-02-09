Россия на Играх: кто из наших пережил санкции

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане — таким образом, на уже стартовавшей Олимпиаде уже точно не будет ни биатлониста Антона Шипулина, ни шорт-трекиста Виктора Ана, ни других лидеров российской сборной. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало это решение «приятной новостью». «Газета.Ru» рассказывает о сложном пути «Олимпийских атлетов из России» в Южную Корею.
Истоки драматичной ситуации с российскими олимпийцами уходят в декабрь 2014 года, когда на немецком телеканале ARD вышел фильм за авторством журналиста Хайо Зеппельта о массовом характере применения допинга в российском спорте. Работа нашла своего зрителя, была признана успешной и вызвала нешуточный резонанс СМИ.
Автор построил сюжет на свидетельствах опальной российской бегуньи Юлии Русановой, ее супруга, экс-сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова и коллеги по ремеслу Лилии Шобуховой. В сюжет также были вмонтированы видеоматериалы, полученные незаконным путем (то есть, скрытой съемкой).
Очень скоро сведения из фильмов ARD привлекли внимание Всемирного антидопингового агентства (WADA). На основе показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, бежавшего в США от уголовного преследования на родине, ведомство открыло дело и провело расследование.
Плодом усилий группы специалистов по антидопингу стал легендарный уже доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, опубликованный в двух частях — 18 июля и 9 декабря 2016 года.
Поначалу предметом интереса агентства стали российские легкоатлеты, не допущенные в итоге к Играм в Рио, и затем многие другие представители летних видов спорта. Первая публикация очень заинтересовала Международный олимпийский комитет (МОК), который уже на следующий день сформировал две комиссии — под руководством Самюэля Шмида (задача — проверить факты вмешательства властей в антидопинговую структуру) и Дениса Освальда (цель — проверка употребления допинга атлетами).
Вторая часть собранного досье была посвящена в основном «зимникам». В частности, перепроверке подверглись десятки допинг-проб с Олимпиады-2014. Согласно основополагающему выводу Макларена, в Сочи принимающей стороной была создана беспрецедентная по масштабам система махинаций с допингом, причем подмена пробирок с анализами якобы проводилась при непосредственном участии ФСБ и с государством в роли куратора.
На фоне сенсационных декабрьских разоблачений под напором возмущенной западной общественности целый ряд международных федераций (бобслей и скелетон, биатлон и др.) отобрал у России право на проведение крупных соревнований (уровень чемпионата и Кубка мира и ниже).
Осенью и зимой 2017 года МОК лишил медалей Сочи-2014 и навсегда запретил выступать на Играх бобслеистам Александру Зубкову, Алексею Воеводе, Дмитрию Труненкову, Ольге Стульневой, лыжникам Александру Легкову, Максиму Вылегжанину, Алексею Петухову, Евгению Белову, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, Ольге Потылицыной и перешедшему на тренерскую работу Сергею Чудинову. Никто из них не был пойман на допинге, однако все они упоминались в докладе Макларена.
5 декабря МОК по результатам доклада Шмида на неопределенный срок вывел Олимпийский комитет России (ОКР) из-под своей юрисдикции, пожизненно дисквалифицировал вице-президента по спорту Виталия Мутко, бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и других чиновников. Делегацию спортсменов допустили к Играм, но не в качестве сборной, а под брендом «Олимпийские атлеты из России».
Рассматривать каждую кандидатуру из предложенного ОКР списка МОК поручил Независимой организации допингового тестирования во главе с Валери Фурнейрон.
На этом этапе Россия лишилась очередных спортсменов: именные приглашения не получили даже такие звезды с кристальной репутацией, как легенда шорт-трека Виктор Ан, лучший биатлонист страны Антон Шипулин и сильнейший лыжник Сергей Устюгов, а с ними и более скромные персоны.
Их заявки были отклонены на основе электронной базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении WADA. В МОК подчеркнули, что отстранение от Игр не обязательно является следствием употребления допинга — достаточно просто попасть под подозрение членов комиссии. Глава комитета МОК сформулировал примерно так: хотим избавиться от возрастных россиян в пользу молодых из нового поколения, которые будут олицетворять очищение спорта нашей страны.
При этом Ан отправил официальный запрос в МОК с требованием объяснить конкретные причины его недопуска к выступлениям. Вопрос остался без четкого ответа…
Еще шесть атлетов лишились шанса выступить в Пхенчхане из-за выставленного МОК к россиянам специального ограничения: обязательного отсутствия дисквалификаций за допинг в прошлом. В «черный список» попали мировые рекордсмены по конькам Павел Кулижников и Денис Юсков, а также биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев и Татьяна Бородулина из шорт-трека. Их дела будут рассмотрены в CAS, однако произойдет это уже после окончания Олимпиады, где выступить они не смогут.
Достаточно неожиданная новость пришла из этого же суда 1 февраля.
Арбитры CAS рассмотрели апелляции 39 российских атлетов, поданные еще осенью — вскоре после отстранения, и полностью амнистировали 28 их них, вернув им отобранные МОК медали Сочи и сняв запрет на участие в Играх.
Правда, некоторые из «счастливчиков» либо уже завершили карьеры, или же не отобрались в Пхенчхан. Полный список выглядит так: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — коньки), Татьяна Иванова, Альберт Демченко (оба — сани), Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева (все — хоккей).
Однако ничего кроме морального удовлетворения перечисленные атлеты по большому счету не получили. ОКР попытался развить успех, попросив МОК предоставить 15 из них (13 действующим спортсменам и двум — перешедшим на тренерскую работу) приглашения на Олимпиаду. В международной инстанции болезненно восприняли вердикт CAS, раскритиковали его и отказались слушаться. 5 февраля перед всеми повторно был выставлен шлагбаум.
Еще с 11 человек санкции были сняты частично (в их отношении CAS подтвердил отстранение только на Пхенчхан, убрав ограничения на другие Олимпиады, но сочинские награды не вернул). Это Зубков с Воеводой, их коллеги по ремеслу Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, а также Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева (все — лыжные гонки), Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанюк (все — хоккей).
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день у России задним числом отобраны две золотые медали в бобслее. Открытым остается вопрос по серебру в женской биатлонной эстафете. Слушания по апелляциям уже не выступающих Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной пройдут позже. Главный итог резолюции CAS: отечественная сборная вернула себе первое место в общемедальном зачете Сочи-2014.
Однако уже в пятницу, 9 декабря, всего за несколько часов до старта церемонии открытия Игр-2018 Спортивный арбитражный суд вынес крайне неутешительное решение в отношении россиян, отклонив апелляции 32 спортсменов на решение МОК отказать им в приглашении в Пхенчхан.
Главные имена в этой когорте — Ан, Шипулин и Устюгов.
Здесь же — биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков, Евгений Гараничев, фигуристы Ксения Столбова, Иван Букин и многие другие представители различных дисциплин.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже назвало это решение «приятной новостью».
«Судьи CAS признали, что процесс отбора приглашенных олимпийских спортсменов из России (ОАР), организованный МОК, нельзя назвать санкцией, а скорее решением о приемлемости их участия», — заявили в организации.
Если на предыдущей Олимпиаде выступили 225 представителей России, то к Пхенчхану-2018 МОК после всех пертурбаций допустил лишь 169. Их могло быть и больше, однако ОКР по каким-то причинам отказался заполнять освободившиеся квоты дублерами и молодежью. Важный штрих: отстраняя конкретных лиц, МОК не отбирал у нашей страны уже завоеванные олимпийские лицензии. Фактически ОКР отдал их сам, после чего места были поделены между другими странами.
Так что «Олимпийские атлеты из России» смогут оспорить лишь 82 комплекта наград из 102…
Уже после публикации окончательного списка количество россиян сократилось еще на одного человека — конькобежка Ольга Граф взяла самоотвод, сумев преодолеть все проверки МОК. По ее словам, из-за вынужденной потери коллег она не смогла бы пробежать в командной гонке, что являлось главенствующей целью дважды призера Игр.
На данный момент не имеют никаких проблем с МОК и WADA, а потому целенаправленно готовятся к выступлениям следующие атлеты.
Биатлон. Мужчины. Антон Бабиков, Матвей Елисеев. Женщины. Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева. Бобслей. Мужчины. Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев. Женщины. Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.
Горнолыжный спорт. Мужчины. Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов. Женщины. Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.
Керлинг. Женщины. Галина Арсенькина, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова. Дабл-микст. Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова.
Конькобежный спорт. Мужчины. Сергей Трофимов. Женщины. Наталья Воронина, Ангелина Голикова.
Лыжные гонки. Мужчины. Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин. Женщины. Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов. Женщины. Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.
Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров. Двойки. Андрей Богданов / Андрей Медведев, Александр Денисьев / Владислав Антонов. Женщины. Екатерина Батурина.
Скелетон. Мужчины. Никита Трегубов, Владислав Марченков.
Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Виктор Вайлд, Андрей Соболев, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев. Борд-кросс. Николай Олюнин, Даниил Дильман. Слоуп-стайл, биг-эйр. Владислав Хадарин, Антон Мамаев. Хаф-пайп. Никита Автанеев. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Алена Заварзина, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Милена Быкова. Борд-кросс. Мария Васильцова, Кристина Пауль. Слоуп-стайл, биг-эйр. Софья Федорова.
Фигурное катание. Мужчины. Михаил Коляда, Дмитрий Алиев. Женщины. Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова. Пары. Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов. Танцы. Дмитрий Соловьев / Екатерина Боброва, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Илья Буров, Максим Буров, Станислав Никитин, Павел Кротов. Могул. Александр Смышляев. Ски-кросс. Семен Денщиков, Егор Коротков, Игорь Омелин, Сергей Ридзик. Хаф-пайп. Павел Чупа. Женщины. Акробатика. Александра Орлова, Кристина Спиридонова, Любовь Никитина, Алина Гриднева. Могул. Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова. Ски-кросс. Анастасия Чирцова, Виктория Завадовская. Слоуп-стайл. Лана Прусакова, Анастасия Таталина. Хай-пайп. Валерия Демидова.
Хоккей. Мужчины. Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.
Женщины. Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.
Шорт-трек. Мужчины. Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов. Женщины. Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.