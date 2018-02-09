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«Надо убрать всех русских»: как Запад встретил «казнь» россиян
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«Надо убрать всех русских»: как Запад встретил «казнь» 47 россиян 

Дни.ру 9 февраля 2018
Судя по материалам зарубежных СМИ, западные спортсмены и чиновники испытали невероятную гордость и радость от решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившем апелляции российских спортсменов. При этом даже после отстранения наших атлетов от участия в Играх-2018 запад требует дальнейших санкций и исключения всей сборной.
>> Решения МОК назвали закамуфлированными санкциями
Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт дал понять, что решение CAS — это лишь маленький шаг на пути к общей победе над русскими. Один из главных активистов в борьбе с государственной системой допинга в Росси, уверен, что наших спортсменов необходимо вновь лишить олимпийских наград за Олимпиаду-2014 в Сочи.
"Решение CAS — лучик надежды в общем темном царстве допинга… И почему МОК так быстро принял решение вернуть сочинские медали? Как это объяснить? Это огромная трагедия для чистых спортсменов", — приводит слова Тайгерта "Чемпионат".
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