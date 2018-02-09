«Надо убрать всех русских»: как Запад встретил «казнь» россиян

«Надо убрать всех русских»: как Запад встретил «казнь» 47 россиян

Судя по материалам зарубежных СМИ, западные спортсмены и чиновники испытали невероятную гордость и радость от решения Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившем апелляции российских спортсменов. При этом даже после отстранения наших атлетов от участия в Играх-2018 запад требует дальнейших санкций и исключения всей сборной.

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт дал понять, что решение CAS — это лишь маленький шаг на пути к общей победе над русскими. Один из главных активистов в борьбе с государственной системой допинга в Росси, уверен, что наших спортсменов необходимо вновь лишить олимпийских наград за Олимпиаду-2014 в Сочи.