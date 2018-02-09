Решения МОК назвали закамуфлированными санкциями

Российские спортсмены, не допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры, по сути, подверглись закамуфлированным санкциям, хотя не нарушили действующих антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд. ", представляющей интересы атлетов, которых МОК не допустил до участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Текст заявления поступил в пятницу в бюро ТАСС в Женеве.
"Решения МОК о неприглашении наших клиентов — это закамуфлированные санкции", — указывают юристы. "Наши клиенты — это чистые спортсмены, которые были поставлены в то же положение, что и спортсмены, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил и были отстранены, — отмечается в заявлении. — Но в отличие от спортсменов, обвиненных в нарушении антдопинговых правил, нашим клиентам не дали точного обоснования, почему они не приглашены, и даже не дали возможности доказать, что такие обоснования не верны".
Российские спортсмены считают принятые МОК решения "несправедливыми и наносящими вред", указывает компания, подчеркивая, что "их олимпийские мечты разбиты". Сейчас они "изучают различные юридические возможности, имеющиеся в их распоряжении".
Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции 47 атлетов из России на недопуск к Играм в Пхёнчхане. Апелляции на недопуск к Олимпиаде подали 32 атлета из России, не получившие приглашение от Международного олимпийского комитета, а также 13 спортсменов и два тренера, с которых CAS снял пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.