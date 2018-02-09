Решения МОК назвали закамуфлированными санкциями

Юристы: российские спортсмены подверглись закамуфлированным санкциям со стороны МОК

"Решения МОК о неприглашении наших клиентов — это закамуфлированные санкции", — указывают юристы. "Наши клиенты — это чистые спортсмены, которые были поставлены в то же положение, что и спортсмены, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил и были отстранены, — отмечается в заявлении. — Но в отличие от спортсменов, обвиненных в нарушении антдопинговых правил, нашим клиентам не дали точного обоснования, почему они не приглашены, и даже не дали возможности доказать, что такие обоснования не верны". Российские спортсмены, не допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры, по сути, подверглись закамуфлированным санкциям, хотя не нарушили действующих антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд. ", представляющей интересы атлетов, которых МОК не допустил до участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Текст заявления поступил в пятницу в бюро ТАСС в Женеве.

Российские спортсмены считают принятые МОК решения "несправедливыми и наносящими вред", указывает компания, подчеркивая, что "их олимпийские мечты разбиты". Сейчас они "изучают различные юридические возможности, имеющиеся в их распоряжении".

Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции 47 атлетов из России на недопуск к Играм в Пхёнчхане. Апелляции на недопуск к Олимпиаде подали 32 атлета из России, не получившие приглашение от Международного олимпийского комитета, а также 13 спортсменов и два тренера, с которых CAS снял пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.