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Решения МОК назвали закамуфлированными санкциями
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Юристы: российские спортсмены подверглись закамуфлированным санкциям со стороны МОК 

ТАСС 9 февраля 2018
Российские спортсмены, не допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры, по сути, подверглись закамуфлированным санкциям, хотя не нарушили действующих антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд. ", представляющей интересы атлетов, которых МОК не допустил до участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Текст заявления поступил в пятницу в бюро ТАСС в Женеве.
"Решения МОК о неприглашении наших клиентов — это закамуфлированные санкции", — указывают юристы. "Наши клиенты — это чистые спортсмены, которые были поставлены в то же положение, что и спортсмены, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил и были отстранены, — отмечается в заявлении. — Но в отличие от спортсменов, обвиненных в нарушении антдопинговых правил, нашим клиентам не дали точного обоснования, почему они не приглашены, и даже не дали возможности доказать, что такие обоснования не верны".
Российские спортсмены считают принятые МОК решения "несправедливыми и наносящими вред", указывает компания, подчеркивая, что "их олимпийские мечты разбиты". Сейчас они "изучают различные юридические возможности, имеющиеся в их распоряжении".
Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции 47 атлетов из России на недопуск к Играм в Пхёнчхане. Апелляции на недопуск к Олимпиаде подали 32 атлета из России, не получившие приглашение от Международного олимпийского комитета, а также 13 спортсменов и два тренера, с которых CAS снял пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах.
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