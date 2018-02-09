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Россия потребует отставки главы МОК
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Россия добьется отставки главы МОК 

Рамблер 9 февраля 2018
Госдума потребует отставки главы Международного олимпийского комитета, сообщает «Интерфакс».
>> Решения МОК назвали закамуфлированными санкциями
Об этом в ответ на соответствующий вопрос заявил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, который также является главой думского комитета по физической культуре и спорту.
«Будем всех требовать», — сказал он.
Ранее член совета директоров Международной ассоциации спортивного права Анатолий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда о недопуске 47 «чистых» россиян на Олимпиаду в Пхенчхане связано в том числе с «прямым давлением» МОК, глава которого Томас Бах критиковал предыдущие решения CAS и обещал реформировать его.
Сегодня выездная панель суда отклонила иски 47 российских спортсменов на неприглашение к участию в Олимпийских играх. CAS счел создание списков приглашенных не санкцией по отношению к кому-либо, а «проверкой соответствия установленным требованиям», а саму «проверку» — предназначенной для вынесения «сбалансированного решения» в интересах как самих спортсменов из России, так и глобальной борьбы с допингом.
 Ещё 2 источника 
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