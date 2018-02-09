Россия потребует отставки главы МОК

Россия добьется отставки главы МОК

Госдума потребует отставки главы Международного олимпийского комитета, сообщает «Интерфакс»

Об этом в ответ на соответствующий вопрос заявил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев , который также является главой думского комитета по физической культуре и спорту.

«Будем всех требовать», — сказал он.

Ранее член совета директоров Международной ассоциации спортивного права Анатолий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда о недопуске 47 «чистых» россиян на Олимпиаду в Пхенчхане связано в том числе с «прямым давлением» МОК, глава которого Томас Бах критиковал предыдущие решения CAS и обещал реформировать его.

Сегодня выездная панель суда отклонила иски 47 российских спортсменов на неприглашение к участию в Олимпийских играх. CAS счел создание списков приглашенных не санкцией по отношению к кому-либо, а «проверкой соответствия установленным требованиям», а саму «проверку» — предназначенной для вынесения «сбалансированного решения» в интересах как самих спортсменов из России, так и глобальной борьбы с допингом.