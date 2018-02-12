«Меня хотят убить»: Родченков объяснил новый образ

В ночь с 11 на 12 февраля по московскому времени главный информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросам употребления запрещенных веществ в России Григорий Родченков дал интервью американскому каналу CBS.

In Sochi, Rodchenkov says he was helped by the Russian intelligence service, the FSB. An agent posing as a plumber would help open «tamper-proof» bottles and replace dirty urine with clean urine frozen before the Games. pic.twitter.com/9N0MZe3Vs3— 60 Minutes (@60Minutes) 12 февраля 2018 г. Разговор состоялся в рамках программы «60 минут» со Скоттом Пейли, а главной изюминкой беседы стала новая внешность бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, созданная обильным гримом и изменившая его лицо практически до неузнаваемости.

«Появилась информация, что моя жизнь находится в опасности. Кремль в лице президента Владимира Путина хочет, чтобы я замолчал». Химик, бежавший в США из России после получения обвинений в уничтожении допинг-проб, объяснил такую «маскировку» вынужденными мерами предосторожности:

Доподлинно неизвестно, сделал ли Родченков пластическую операцию, о которой сообщили во многих СМИ после того, как он согласился давать показания против российских спортсменов на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS), только скрыв свое лицо за ширмой. Если это действительно так (и если представленный CBS человек — действительно Родченков), то становится понятным его желание быть тщательно загримированным, — так никто не узнает его нового лица.

В остальном в течение разговора экс-глава Московской лаборатории повторял свои прежние обвинения в сторону российского спорта и рассказывал о якобы существовавшей в нем организованной системы поддержки допинга на государственном уровне.

Напомним, всего на домашней Олимпиады россияне добились 11 наград высшей пробы. Таким образом, по словам Родченкова, почти половина из них была завоевана «нечестным путем».

«Виталий Мутко, который в ту пору возглавлял министерство спорта России, сообщал о допинговых делах президенту Владимиру Путину, с которым он познакомился в Санкт-Петербурге в 90-х годах. Да, я верю, что Путин был в курсе о существующей допинг-системе. Более того, сам Мутко говорил мне, что президент часто беспокоился о том, как продвигается подготовка к Сочи-2014. Спрашивал, возникают ли какие-то трудности или не требуется ли нам еще какая-то помощь в этом деле», — заявил Родченков. Родченков также продолжает утверждать о наличии государственной системы поддержки допинга в стране, которая якобы была организована на самом верху.

«Мы работали, как двойные агенты. С одной стороны, наша аккредитованная лаборатория была обязана сообщать точные данные о проценте положительных тестов, но, с другой, нашей задачей было защитить сборную России, а самой главной целью был триумф на Олимпиаде и чемпионатах мира — любой ценой. Как в советское время», — рассказал информатор WADA. Беглый химик снова описал ту схему, по которой осуществлялась подмена «грязных» допинг-проб российских спортсменов на «чистые» во время домашней Олимпиады в Сочи.

Также в ходе программы Родченков поучаствовал в «следственном эксперименте», показав на изображении сочинской лаборатории, через какую дыру передавались неугодные допинг-тесты.

«Эксперты из ФСБ — гении! Они умели вскрывать емкости для анализов. Сам я никогда не видел, как это происходит, но был свидетелем чуда: банка была закрыта и вдруг — уже открыта», — рассказывал Родченков. Бывший глава Московской лаборатории повторил свою версию о том, что в подмене анализов принимали участие сотрудники внутренних органов России — в частности, ФСБ

Химик описал и свой побег в Америку, заявив, что почувствовал угрозу своей жизни и решил прихватить с собой всю компрометирующую россиян информацию из московского и сочинского компьютеров, что позволило затем поделиться данными с WADA.

«Это превратилось теперь в огромную проблему, и я прошу прощения за то, что создал ее. Все это возникло благодаря моему опыту и знаниям, а сейчас эта система эффективно работает. Я не внес никакого вклада в борьбу с допингом», — покаялся Родченков. Информатор Всемирного антидопингового агентства признался, что ему стыдно за созданную в России допинг-систему.

Согласно прогнозу беглого химика, в настоящее время минимум 20 государств сознательно используют запрещенные вещества в подготовке своих спортсменов.