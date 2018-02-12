Определены призовые альтернативных соревнований для россиян

"Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, серебряные и бронзовые призеры также будут вознаграждены.