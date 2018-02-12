Ещё
Определены призовые альтернативных соревнований для россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне получат до 4 млн рублей за победу в альтернативных соревнованиях 

Газета.Ru 12 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Спортсмены, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане и в Паралимпиаде-2018, получат до 4 млн рублей за победу во Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы правительства, серебряные и бронзовые призеры также будут вознаграждены.
"Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль", — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев дал распоряжение о проведении соревнований для российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, а также в Паралимпиаде-2018.
Газета.Ru: последние новости
Призер Игр-2018 конькобежка Ким Бо Рым госпитализирована с психическим расстройством СМИ: мотивировочная часть решений по российским атлетам будет опубликована до 25 марта Два участника Олимпиады пожизненно отстранены после обвинения в домогательствах
 Ещё 66 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение