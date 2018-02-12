Определены призовые альтернативных соревнований для россиян

Спортсмены, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане и в Паралимпиаде-2018, получат до 4 млн рублей за победу во Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы правительства, серебряные и бронзовые призеры также будут вознаграждены.
"Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам 4 млн рублей — за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную медаль, 1,7 млн рублей — за бронзовую медаль", — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев дал распоряжение о проведении соревнований для российских спортсменов, которые не были допущены до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане, а также в Паралимпиаде-2018.