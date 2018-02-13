Австриец Хиршер выиграл золото в суперкомбинации

Горнолыжный спорт. Австриец Хиршер выиграл золото ОИ-2018 в суперкомбинации

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золото Олимпийских игр в Пхёнхчане (Южная Корея) в суперкомбинации. Серебро и бронзу завоевали представители Франции — Алексис Пинтюро и Виктор Мюффа-Жанде соответственно. Россиянин Павел Трихичев не сумел финишировать в скоростном спуске.

Это первая золотая олимпийская медаль Хиршера. На Играх в Сочи он завоевал серебро в слаломе.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Суперкомбинация 1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.06,52. 2. Алексис Пинтюро (Франция) — 2.06,75. 3. Виктор Муффа-Жеанде (Франция) — 2.07,54.