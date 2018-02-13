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Австриец Хиршер выиграл золото в суперкомбинации
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Горнолыжный спорт. Австриец Хиршер выиграл золото ОИ-2018 в суперкомбинации 

Чемпионат.com 13 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золото Олимпийских игр в Пхёнхчане (Южная Корея) в суперкомбинации. Серебро и бронзу завоевали представители Франции — Алексис Пинтюро и Виктор Мюффа-Жанде соответственно. Россиянин Павел Трихичев не сумел финишировать в скоростном спуске.
Это первая золотая олимпийская медаль Хиршера. На Играх в Сочи он завоевал серебро в слаломе.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Суперкомбинация 1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.06,52. 2. Алексис Пинтюро (Франция) — 2.06,75. 3. Виктор Муффа-Жеанде (Франция) — 2.07,54.
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