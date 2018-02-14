Британки разгромили россиянок на ОИ

Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной Великобритании в первом матче турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова. В следующем матче российские керлингистки в четверг встретятся со сборной Китая.
В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14-21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал — 25 февраля.