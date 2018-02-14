Кто виноват в ситуации с Грязцовым? Версия самого конькобежца

Российский конькобежец Сергей Грязцов не смог объяснить, кто виноват в том, что он не получил приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане. По словам спортсмена, если бы все прояснилось раньше, то он мог бы выступить в Корее.

— Вы надеялись выступить на Олимпиаде или все-таки понимали, что не выполнили нормативы?

— В отборе было три или четыре критерия, один из которых, может быть, я не выполнил. Но в списке команды я был, — сказал Грязцов. — Довольно запутанная история. Думаю, лучше обратиться к главе союза Алексею Юрьевичу Кравцову , он все вам расскажет сам.

— Это ситуация, на ваш взгляд, цирк?

— Без комментариев (смеется).

— Что будете делать дальше? Или остается только смириться?

— Я даже не понимаю, какие действия тут можно предпринять.

— И все-таки чья здесь вина — МОК, ОКР или Союза конькобежцев России?

— Скажем так, это ситуация обоюдная. Если бы МОК раньше дал мой допуск, то, может быть, могли решить вопрос. А получилось, что все выяснилось в финальной заявке. Но в целом я мог бежать, если бы не эта ситуация.