Кто виноват в ситуации с Грязцовым? Версия самого конькобежца 

Российский конькобежец Сергей Грязцов не смог объяснить, кто виноват в том, что он не получил приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане. По словам спортсмена, если бы все прояснилось раньше, то он мог бы выступить в Корее.
— Вы надеялись выступить на Олимпиаде или все-таки понимали, что не выполнили нормативы?
— В отборе было три или четыре критерия, один из которых, может быть, я не выполнил. Но в списке команды я был, — сказал Грязцов. — Довольно запутанная история. Думаю, лучше обратиться к главе союза Алексею Юрьевичу Кравцову, он все вам расскажет сам.
— Это ситуация, на ваш взгляд, цирк?
— Без комментариев (смеется).
— Что будете делать дальше? Или остается только смириться?
— Я даже не понимаю, какие действия тут можно предпринять.
— И все-таки чья здесь вина — МОК, ОКР или Союза конькобежцев России?
— Скажем так, это ситуация обоюдная. Если бы МОК раньше дал мой допуск, то, может быть, могли решить вопрос. А получилось, что все выяснилось в финальной заявке. Но в целом я мог бежать, если бы не эта ситуация.
Напомним, ранее стало известно, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в список российских спортсменов, которые должны были получить приглашения на Игры-2018. Они в числе 47 россиян подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Олимпиаду, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, не попали в итоговый список допущенных атлетов.