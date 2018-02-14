Ещё
Кто виноват в ситуации с Грязцовым? Версия самого конькобежца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто виноват в ситуации с Грязцовым? Версия самого конькобежца 

Спорт-Экспресс 14 февраля 2018
Российский конькобежец Сергей Грязцов не смог объяснить, кто виноват в том, что он не получил приглашение на Олимпиаду в Пхенчхане. По словам спортсмена, если бы все прояснилось раньше, то он мог бы выступить в Корее.
— Вы надеялись выступить на Олимпиаде или все-таки понимали, что не выполнили нормативы?
— В отборе было три или четыре критерия, один из которых, может быть, я не выполнил. Но в списке команды я был, — сказал Грязцов. — Довольно запутанная история. Думаю, лучше обратиться к главе союза Алексею Юрьевичу Кравцову, он все вам расскажет сам.
— Это ситуация, на ваш взгляд, цирк?
— Без комментариев (смеется).
— Что будете делать дальше? Или остается только смириться?
— Я даже не понимаю, какие действия тут можно предпринять.
— И все-таки чья здесь вина — МОК, ОКР или Союза конькобежцев России?
— Скажем так, это ситуация обоюдная. Если бы МОК раньше дал мой допуск, то, может быть, могли решить вопрос. А получилось, что все выяснилось в финальной заявке. Но в целом я мог бежать, если бы не эта ситуация.
Напомним, ранее стало известно, что Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не были включены в список российских спортсменов, которые должны были получить приглашения на Игры-2018. Они в числе 47 россиян подавали апелляцию в CAS на решение МОК не приглашать их на Олимпиаду, которая была отклонена. Из мотивировочной части решения стало известно, что оба спортсмена были одобрены комиссией по допуску, не попали в итоговый список допущенных атлетов.
Спорт-Экспресс: последние новости
Серебряного призера Игр-2018 госпитализировали с психическим расстройством Рассмотрение апелляции Мутко на отстранение от Олимпиад продолжается Два корейских фристайлиста дисквалифицированы пожизненно за сексуальные домогательства
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение