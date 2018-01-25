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Шведки выиграли олимпийское золото в керлинге
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Шведки выиграли олимпийское золото в керлинге 

Вести.Ru 25 января 2018
Фото: EPA
В последний день Олимпиады определились золотые медали в керлинге у женщин. Золотые медали достались сборной Швеции, обыгравшей в финале спортсменок из Южной Кореи.
Первый энд остался за кореянками — 1:0. Во втором — ничья 0:0. А затем обозначилось преимущество шведок, выигравших три энда подряд — 2:0, 1:0, 1:0. Сборная Южной Кореи отыграла одно очко и следом проиграла энд 0:3. После этого судьба финальной встречи была предрешена.
В двух заключительных эндах соперницы набрали по очку. В итоге сборная Швеции одержала победу с результатом 8:3 и стала победителем олимпийского турнира. Серебряные награды — у спортсменок из Южной Кореи. Третье место заняли японки.
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