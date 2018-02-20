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Россия начала опускаться в медальном зачёте
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Упади, и не возвращайся. Россия начала опускаться в медальном зачёте 

Чемпионат.com 20 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
20 февраля на Олимпиаде-2018 всё было круто, вот только сборная России второй день подряд осталась без медалей. И впереди ещё два таких дня.
20 февраля на Олимпийских играх — 2018… очень уверенно не принесло России никаких медалей. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев откатались вдохновенно и блестяще, но оценки получили невысокие и смогли лишь на одну позицию улучшить свой результат — они пятые.
Надеяться на медали в смешанной гонке биатлона… Можно было, конечно, только дело это совершенно бесперспективное. 9-е место — это ещё хорошо. Могло быть и хуже. Смиряемся.
Фристайл, шорт-трек, лыжное двоеборье — тут даже надежд никаких не было. И писать нечего. В медальном зачёте сборная России потеряла пятую строчку в американском варианте и опустилась на седьмое место. США теперь выше нас. Что касается российского варианта (по ценности медалей), тут мы на прочном 20-м месте. К 20 февраля мы планировали девять медалей — золотую, серебряную и семь бронзовых, а имеем 11 — три серебряных и восемь бронзовых. Вот такой прогноз.
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Завтра, 21 февраля, на Олимпиаде-2018 мы опять и снова не выиграем ни одной медали. Таков был прогноз, но он вполне может оказаться неправильным. Командный спринт в лыжах и Спицов с Большуновым в составе сборной России — этот дуэт, судя по всему, может претендовать на любую награду. Так что будем смотреть и надеяться.
Ну и женская сборная России по хоккею в матче за третье место имеет достаточно шансов на бронзовую медаль. Не так много, но достаточно.
Ну а больше — ничего.
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