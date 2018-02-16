ОИ со скандалом покинул член МОК

Олимпиаду со скандалом покинул член МОК от Великобритании

Британец, выступавший за полное отстранение России от соревнований в Корее, имеет мандат спортивного чиновника, который истекает 25 февраля.

С ОИ-2018 со скандалом уехал член Международного олимпийского комитета (МОК) от Великобритании Адам Пенгилли , сообщается на сайте Inside The Game,

Причиной отъезда спортивного чиновника стал конфликт с сотрудником службы безопасности, на которого тот якобы набросился с кулаками. Кроме того, британца обвинили в том, что он оскорбительно выражался о Южной Корее и Пхенчхане в частности.

Сам Пенгилли все отрицает. Однако перед тем, как он покинет Игры, его заставят пройти интервью с офицером по этике МОК.