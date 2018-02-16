Ещё
ОИ со скандалом покинул член МОК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпиаду со скандалом покинул член МОК от Великобритании 

ТК «Звезда» 16 февраля 2018
Британец, выступавший за полное отстранение России от соревнований в Корее, имеет мандат спортивного чиновника, который истекает 25 февраля.
С ОИ-2018 со скандалом уехал член Международного олимпийского комитета (МОК) от Великобритании Адам Пенгилли, сообщается на сайте Inside The Game,
Причиной отъезда спортивного чиновника стал конфликт с сотрудником службы безопасности, на которого тот якобы набросился с кулаками. Кроме того, британца обвинили в том, что он оскорбительно выражался о Южной Корее и Пхенчхане в частности.
Сам Пенгилли все отрицает. Однако перед тем, как он покинет Игры, его заставят пройти интервью с офицером по этике МОК.
ТК «Звезда»: последние новости
Российская биатлонистка Анна Миленина завоевала золото на Паралимпийских играх Украина бойкотирует все соревнования в России Путин поздравил российскую спортсменку Анну Миленину с шестым паралимпийским золотом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Медведева высказалась о смене гражданства119
Новая «бомба» для России от WADA19
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение