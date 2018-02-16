Скелетонист Трегубов отомстил за Третьякова

Серебро в Пхенчхане: Трегубов отомстил за Третьякова

Российский атлет Никита Трегубов завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане в соревнованиях скелетонистов, опередив сенсационного британца Доминика Парсонса и латвийских братьев Дукурсов. По словам спортсмена, медаль он посвятил своей бабушке.

Когда Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхане чемпиона Сочи-2014 Александра Третьякова и бронзового призера тех Игр Елену Никитину , казалось, что Россию не ждет в соревнованиях скелетонистов в Пхенчхане ничего хорошего.

И такой взгляд на вещи был не совсем справедливым. Да, российский скелетон в первую очередь ассоциируется с Третьяковым, выигрывавшим, и Олимпиаду, и чемпионат мира и общий зачет Кубка мира, причем еще до того, как в нем началась гегемония Мартинса Дукурса.

Но в последние годы в России появился как минимум еще один очень яркий талант. 23-летний Никита Трегубов летел в Пхенчхан с достаточно внушительным послужным списком.

Трегубов собрал внушительную коллекцию достижений в юниорском скелетоне, четырежды выиграв чемпионат мира, но и на взрослом уровне с первого же сезона выступал всегда ярко.

Дебютировав на Кубке мира в постолимпийском сезоне-2014/15, Никита на пяти проведенных этапах трижды был пятым и два раза попадал в тройку лучших!

В следующем сезоне Трегубов поучаствовал в четырех этапах, выиграв одну бронзу. Третье место было его лучшим выступлением и в сезоне-2016/17, по итогам которого, ни разу не опустившись ниже восьмого места на проведенных этапах, он занял восьмое место в общем зачете.

При этом на чемпионате мира-2017 в Кенигзее Трегубов завоевал бронзовую медаль, добившись своего главного до сегодняшнего дня успеха в карьере.

В нынешнем сезоне Трегубов впервые смог забраться на вторую строчку протокола этапа Кубка мира, завоевав серебро в канадском Вистлере, еще один раз был третьим и финишировал в зачете Кубка мира на пятой позиции, выше Третьякова.

На Игры в Южную Корею Никита отправлялся с надеждами на медаль, но при этом в числе главных фаворитов не значился.

В этот список вхлдили четверо опередивших Трегубова в Кубке мира спортсменов, и главными среди них были южнокореец Сон Бин Юн и латвиец Мартинс Дукурс.

Сон Бин Юн ворвался в мир скелетона несколько лет назад, дебютировав на Олимпиаде в Сочи, и прогрессировал стремитильными темпами, быстро добравшись до статуса элитного спортсмена.

После шестого места в Кубке мира-2014/15 он дважды подряд был вторым, а в текущем сезоне наконец прервал восьмилетнюю гегемонию Мартинса Дукурса.

Сон в сезоне-2017/18 выиграл шесть этапов Кубка мира, оставшись вторым лишь дважды, и даже не полетел на последний этап, чтобы лучше подготовиться к Играм, так как уже обеспечил себе общее первое место.

Единственным, кто обыгрывал корейца в этом сезоне, был как раз Дукурс-младший, который после восьми лет побед в Кубках мира удовольствовался лишь четвертым местом в этом году.

Латвиец безусловно приехал в Пхенчхан за победой, ведь олимпийское золото остается единственным, чего он не выиграл в скелетоне. В Ванкувере-2010 Дукурс-младший уступил канадцу Джону Монтгомери , в Сочи-2014 проиграл Третьякову и очень не хотел быть снова позади хозяина трассы на своих третьих Играх.

Рассчитывали как минимум на медаль и немец Аксель Юнг со старшим из братьев Дукурсов, Томасом. Эти двое расположились на втором и третьем местах общего зачета соответственно, завоевав на двоих пять подиумов в сезоне, включая победу Юнга на последнем этапе в Кенигзее.

Соревнования скелетонистов в Пхенчхане начались 15 февраля, и уже после первой попытки стало ясно, что остановить Сон Бин Юна будет практически невозможно.

Всем своим соперникам, кроме одного, кореец привез от полсекунды и больше, а тем единственным, отставшим меньше, оказался прекрасно выступивший Трегубов. Гандикап корейца над ним составил тоже значительную 0,31 секунды.

При этом третий результат показал Юнг, четвертым неожиданно стал второй кореец Чи Сун Ким. Провалили первую попытку латвийские братья. Мартинс Дукурс разделил только пятое время с британцем Домиником Парсонсом, а Томас остался только седьмым с отставанием в 0,60 секунды от лидера.

Во втором заезде Сон упрочил свое преимущество, доведя отрыв от Трегубова до 0,75 с, но к россиянину на расстояние в 0,13 с подобрался собравшийся Мартинс Дукурс. Кроме них всерьез на медаль претендовал, пожалуй, только британец Парсонс, уступавший младшему Дукурсу 0,03 с.

Последние две попытки состоялись уже 16 февраля, и в первой из них Сон фактически оформил золото, доведя свой перевес над ближайшим преследователем до более чем секунды.

И им оказался уже не Трегубов, а Мартинс Дукурс. Более того, россиянин пропустил вперед еще и Парсонса, поставив свои медальные перспективы под большой знак вопроса.

Все свои попытки Трегубов исполнял уверенно и стабильно, однако этого было мало, к тому что во второй день Никита был чуть хуже в своем коронном элементе — разгоне.

Чтобы рассчитывать на медаль, россиянину нужна была либо собственная вспышка, либо неудачи соперников, которых сгубили бы и небольшие ошибки, так как латвиец опережал Никиту на 0,07 с, а британец на 0,03 с.

В решающей попытке спортсмены выступали в порядке от последних мест к первым, и сначала Трегубов уверенно опередил ставшего в итоге пятым Томаса Дукурса , привезя тому по итогам четырех заездов 0,56 с.

Россиянин опять проехал без ошибок, но и чего-то выдающегося не совершил, и теперь ему оставлось ждать осечек конкурентов.

Парсонс во всех предыдущих попытках проигрывал Трегубову на разгоне, и четвертая не стала исключением. Однако на дистанции трассы британец был побыстрее, и в последней попытке перевес нашего пилота таял с каждой отсечкой.

На предфинишной отметке Парсонс опередил Трегубова на 0,01 с и казалось, что россиянин проиграет. Однако последний отрезок трассы у Никиты вышел по-настоящему отменным, и даже резвый британец в итоге уступил.

На финише перевес россиянина определили жалкие 0,02 с, однако их стоимость была очень высока — медаль.

Впрочем, Парсонс сокрушался не очень долго, поскольку Мартинс Дукурс неожиданно допустил ошибку в четвертом заезде и в итоге проиграл и россиянину, и британцу, оставшись на своей третьей Олимпиаде вообще без медали.

Напоследок Сон Бин Юн промчался по желобу пулей, едва не выехав из 50-ти секунд (50,02) и оформил официально свое домашнее золото, поддержав традицию олимпийских соревнований в скелетоне.

Безусловно, успех Трегубова — блестящее достижение, и при этом 23-летнего россиянина должна впереди ждать яркая карьера, в которой он может достичь максимальных высот.

В разговоре с журналистами спортсмен заявил, что медаль он посвящает своей бабушке, скончавшейся в прошлом году.