Восьмой день Игр: победители, отвергнутые Россией

Российские лыжницы завоевали бронзу Олимпиады-2018 в эстафете

Лыжные гонки

Российские спортсмены завоевали одну бронзовую награду в восьмой день Олимпийских игр в Пхенчхане. Произошло это, благодаря усилиям лыжниц, которые финишировали третьими в эстафете 4х5 км.

Молодая российская четверка на равных боролась с такими гигантами лыжного спорта, как Норвегия и Швеция, в составе которых бежали неоднократные олимпийские чемпионки и чемпионки мира.

К сожалению на заключительном четвертом этапе Анне Нечаевской не удалось составить конкуренцию великой Марит Бьорген и олимпйиской чемпионке из Швеции Стине Нильссен, который убежали от нее уже на первом километре.

В финишном створе быстрее оказалась Бьорген, завоевавшая свою седьмую золотую олимпийскую медаль. Шведка финишировала второй, а через 20 секунд бронзу своей команде принесла Нечаевская. Биатлон

Помимо лыжного спорта поводов для радости в этот день россияне своим болельщикам почти не давали. Впрочем, биатлонисты не балуют нас уже не первый год.

В женский олимпийский масс-старт отобралась лишь одна россиянка — Татьяна Акимова.

Ульяна Кайшева из-за своих предыдущих результатов не смогла пробиться в элитную тридцатку.

Уже сейчас ясно, что провал россиян в биатлоне будет оправдан недопуском огромного количества спортсменов, включая Антона Шипулина , Екатерину Юрлову-Перхт и многих других. Но, вспоминая результаты наших лидеров в этом сезоне и глядя на то, что вытворяют ведущие биатлонисты мира, разве можно было даже в полном составе рассчитывать на что-то хорошее? Нет, безусловно, мужской квартет попытался бы зацепиться за бронзу, но на этом все.

И Шипулин бы не спас, потому что нечем. Потому что подготовка спортсменов к сезону была безнадежно провалена тренерским штабом.

Акимова пришла к финишу масс-старта последней — на 30-м месте. Она проиграла победительнице Анастасии Кузьминой — своей соотечественнице — более шести минут. У Татьяны не задалось с самого начала. Было падение на первом километре, которое отбросило и так не самую быструю гонщицу назад. А затем случился форменный коллапс. После двух огневых рубежей Акимова при чистой стрельбе уступала ходом свои дежурные минуту с небольшим лидерам, а на третьем рубеже произошло что-то невообразимое. Татьяна не попала ни одного выстрела — ноль из пяти. После этого россиянка выбраться с последнего места так и не смогла.

Зато другая россиянка спокойно, неторопливо и уверенно финишировала с флагом Словакии в руках.

Уже все знают историю старшей сестры Шипулина, когда она оказалась никому не нужна с ребенком на руках. А вот Словакии была нужна. Пожалуй, эта Олимпиада проходит для нас под знаком Словакии, как бы не закончился хоккейный турнир.

А затем через 20 секунд второй к финишу пришла еще одна в прошлом российская биатлонистка Дарья Домрачева . У Домрачевой, правда, случай немного иной —она родилась в Минске, но в раннем детстве переехала с семьей в Нягань Марии Шараповой . Может быть, это особенный город? Может быть, здесь закаляются настоящие чемпионы?

Неужели, руководство СБР, отпуская Домрачеву обратно в Белоруссию, не знало об успехах Шараповой в теннисе? Пора бы уже начать собирать сборную по биатлону по географическому признаку — Нягань, Волгоград, Свердловск-45, Петрозаводск. Хуже все равно не будет, и стучать снизу уже некому.

Уроженец Петрозаводска Владимир Драчев принес России много золотых наград в биатлоне, но в 2002 году его списали за ненадобностью. Переехав в Белоруссию, Драчев еще не раз заезжал в призы международных соревнований.

Уже после завершения карьеры Драчева в 2010 году пригласили в сборную России в качестве консультанта. Но после ряда конфликтов с тренерами и серии откровенных интервью его отстранили от должности.

Никто не хотел слушать заслуженного и великого спортсмена восемь лет назад. Ничего не изменилось до сих пор.

Ругать Акимову не за что. Она уже поделилась с прессой о том, что мнение большинства спортсменов в сборной просто не учитывается. Татьяна бежит ровно настолько, на сколько ее подготовил тренерский штаб. Проще говоря, никак.

И пока мы смотрим на 30-е место Акимовой, наши соотечественники, выступая с белозубыми искренними под другими флагами, выигрывают олимпийские медали. Фигурное катание

Первый комплект медалей восьмого дня Олимпиады разыграли фигуристы. Это было эмоционально, красиво, и многих зрителей довело до слез. Великий и уже легендарный при жизни японец Юдзуру Ханю по праву стал двукратным олимпийским чемпионом, повторив успех Сочи. Серебряную медаль выиграл другой японец — Сема Уно , а бронза досталась испанцу Хавьеру Фернандесу

Увы, российские фигуристы ничего не смогли продемонстрировать в произвольной программе.

Чемпион России Михаил Коляда приехал на Олимпиаду совершенно разобранным, и не исполнил ни одного достойного проката, хотя попыток было четыре.

Второй россиянин 18-летний Дмитрий Алиев не справился с волнением. Днем ранее он поставил на уши всю общественность, получив 98,98 балла за короткую программу, но присутствие в группе сильнейших дается нелегко, и Алиев тоже сорвал свой прокат. Как итог — седьмое место Алиева и восьмое — Коляды. Керлинг

Сборная России по керлингу потерпела два поражения. Сначала в экстра-энде россиянки уступили сборной США со счетом 6:7, а в вечерней сессии команда Японии разгромилу сборную Виктории Моисеевой со счетом 10:5 досрочно.

Теперь российская команда с одной победой и четырьмя поражениями делит последнее место в группе с Данией. Хоккей

Илья Ковальчук. Порадовали российские хоккеисты. Во встрече с принципиальными соперниками американцами подопечные Олега Знарка продемонстрировали уверенную и классную игру, победив США со счетом 4:0. Дублями в матче отметились Николай Прохоркин

Россияне заняли первое место в группе B, и уже на следующий день узнают своего соперника по четвертьфиналу. Шорт-трек

У мужчин надежд у российских болельщиков было больше.

Все-таки в соревнованиях участвовал бронзовый призер на 1500 м Семен Елистратов . Он и стал лучшим среди россиян, но, к сожалению, остановился на стадии полуфинала.

В акробатике состоялась квалификация, которую выиграл российский спортсмен Илья Буров . На основные соревнования также пробился Павел Кротов , но с восьмым результатом.

Другие виды Пожелаем Илье не повторить судьбу своей коллеги и соотечественницы Александры Орловой , которая тоже квалифицировалась в акробатике с лучшим результатом, но потеряла шансы на медаль из-за падения.

Медальный зачет Во многих видах, где россияне изначально ни на что не рассчитывали были разыграны несколько комплектов наград. В прыжках на лыжах поляк Камиль Стох выиграл свое третье олимпийское золото на большом трамплине после победного дубля в Сочи. В горных лыжах в супергиганте у женщин сенсационную победу одержала Эстер Ледецка из Чехии. В дисциплине фристайла слоупстайле олимпийской чемпионкой стала швейцарка Сара Хеффлин. В скелетоне у женщин в отсутствие Елены Никитиной триумфатором стала британка Элизабет Ярнольд

После восьми дней Олимпиады Россия сравнялась по количеству медалей с США. Только у американцев пять золотых медалей, а у россиян ни одной.

С двумя серебряными и семью бронзовыми наградами российские спортсмены занимают 19-е место в неофициальном медальном зачете.

Команда Германии (9-4-4) сегодня ничего не выиграла, но удержала лидерство. GJlnzyekbcm yjhdt;ws (7-8-7), а голландцы (6-5-2) продолжают держаться в тройке сильнейших.