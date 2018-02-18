МОК выступил с заявлением о допинговом скандале на ОИ

МОК выступил с официальным заявлением о допинговом скандале в сборной России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно информации о допинге в сборной России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

>> Нам конец. Губерниев о пробе Крушельницкого «Допинг-тестирование и наказания на Олимпиаде в Пхенчхане проходят независимо от МОК. МОК не может давать комментариев, пока расследование продолжается. Тем не менее, мы примем к сведению заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России», — приводит сообщение МОК «Спорт-Экспресс».

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что один из российских участников ОИ-2018 подозревается в нарушении антидопинговых правил.