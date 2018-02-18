Украина обошла Россию в медальном зачете на ОИ 

У российских спортсменов сегодня вторая медаль на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане. Фристайлист Илья Буров завоевал бронзу, набрав в главном финале 122,17 балла, сообщает ТАСС. Золото выиграл украинец Александр Абраменко (128,51), второе место занял китаец Цзя Цзунъян (128,05). У россиянина Павла Кротова четвертый результат (103,17).
Благодаря золоту фристайлиста Александра Абраменко Украине удалось обойти Россию в медальном зачете.
Россия опустилась на 20-е место в неофициальном зачете Олимпийских игр после девятого медального дня. Теперь Украина делит с Польшей 17-18 места. На первом месте Норвегия, в активе которой сегодня девять золотых наград (9-9-8). Германия — на втором (9-5-4).
До Бурова бронзовым призером Олимпийских игр в акробатике был Владимир Лебедев, завоевавший медаль в 2006 году на Играх в Турине.