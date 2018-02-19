МОК расследует случай с российским спортсменом

МОК проведет независимое расследование допингового случая с российским спортсменом

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет независимое расследование по поводу положительной допинг— пробы российского спортсмена на Олимпиаде. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс

"Мы отмечаем, что из российской делегации поступило заявление относительно одного спортсмена, — сказал Адамс. — По данному случаю будет произведено независимое расследование. Для нас все это неприятно, если подтвердится, что обвинения были оправданными и спортсмена действительно поймали на допинге, будет досадно. Но это в очередной раз подчеркивает нашу антидопинговую работу, если будет получено подтверждение, то мы учтем и этот момент, и работу комиссии Николь Хевертц, и мнение группы по реализации решений, 24 февраля они отчитаются перед МОК, но сейчас в этом моменте очень много вопросов". Ранее пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России заявил, что один из российских спортсменов подозревается в нарушении антидопинговых правил. В воскресенье радиостанция "Спорт FM" сообщила, что допинг— проба, взятая у керлингиста Александра Крушельницкого , дала положительный результат на мельдоний. Крушельницкий является бронзовым призером Игр в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой , вскрытие допинг-пробы "Б" атлета состоится в понедельник.

Адамс не подтвердил, что кто-либо из российских спортсменов вернул аккредитацию на Игры и покинул Олимпийскую деревню.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации. В связи с этим российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпиада завершится 25 февраля.