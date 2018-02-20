Демидова: это хорошие баллы, но можно и больше

Россиянка Валерия Демидова прокомментировала своё выступление в лыжном фристайле в дисциплине хафпайп на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«В третьей попытке должна была улучшать результат, но немного накосячила. Но это хорошие баллы для моего проезда, но можно и больше. Я хотела улучшить результат, у нас это получалось, но не так, как хотелось бы. Повторюсь, это очень хороший результат. Я рада, что так получилось», — приводит слова Демидовой РИА Новости.
Она отметила, что ей сложно сказать, могла ли она со своей программой претендовать на призовые места.
«У нас немного странная система оценок. Например, в квалификации они оценивали амплитуду, то сейчас грэбы. То есть каждый раз всё по-разному. Но фаворитам за такую же программу, как и у нас, могут поставить больше баллов только из-за того, что они фавориты», — добавила 17-летняя россиянка.
Ранее сообщалось, что Демидова заняла шестое место в хафпайпе на ОИ-2018.