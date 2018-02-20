Демидова: это хорошие баллы, но можно и больше

«У нас немного странная система оценок. Например, в квалификации они оценивали амплитуду, то сейчас грэбы. То есть каждый раз всё по-разному. Но фаворитам за такую же программу, как и у нас, могут поставить больше баллов только из-за того, что они фавориты», — добавила 17-летняя россиянка.

Она отметила, что ей сложно сказать, могла ли она со своей программой претендовать на призовые места.