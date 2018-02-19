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«Физически не присутствовать»: МОК условно разрешил российскую символику
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«Физически не присутствовать»: МОК условно разрешил российскую символику 

Рамблер 19 февраля 2018
Международный олимпийский комитет позволил россиянам носить одежду с национальными символами их страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОК.
Завершившие выступления на Играх 2018 года в Пхенчхане олимпийские спортсмены из России смогут делать это на тренировочных сборах и неолимпийских соревнованиях.
«Спортсменам OAR будет разрешено носить одежду с национальными символами на тренировочных сборах или соревнованиях, проводимых за пределами Олимпийских игр, так как эти спортсмены не будут физически присутствовать на Играх в Пхенчхане», — говорится в сообщении МОК.
В начале декабря МОК отстранил олимпийскую сборную России от Игр в южнокорейском Пхенчхане, позволив при этом не замешанным в допинге-скандале россиянам принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее американское издание Nation назвало решение МОК «нелепым», так как то, что должно было стать «символом позора», привело к тому, что в Южную Корею приехало «неожиданно» много болельщиков из России, которые демонстрируют гордость спортсменами и «презрение» к МОК.
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