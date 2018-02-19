Подсыпали из ревности: новый поворот в допинг-скандале

Озвучена новая версия допинг-скандала с Крушельницким

23 января Федерация керлинга России (ФКР) провел олимпийские проводы спортсменов. Мероприятие проходило в одном из московских кинотеатров. Был и фуршет, во время которого Александру теоретически могли подсыпать мельдоний.

«МК» считает, что подсыпать Крушельницкому мельдоний мог кто-то из тайных воздыхателей его супруги и партнерши Анастасии Брызгаловой . Издание приводит в пример влюбленного в теннисистку Монику Селеш маньяка Гюнтера Пархе, который ударил ее ножом на корте. Похожая история случилась с легкоатлеткой Людмилой Энгквист. В попадании в ее организм стероидов спортсменка обвинила своего бывшего мужа, назвав это местью за развод.

Как считает издание, запрещенное вещество могло попасть в организм Крушельницкого в Токио, куда спортсмен вместе с Брызгаловой отправился сразу после фуршета ФКР, чтобы подготовиться к началу соревнований 8 февраля.

Вариант, что керлингист и мельдоний встретились уже в Южной Корее, «МК» назвал маловероятным. Вещество проявляется в организме не сразу, а соревнования длились всего 6 дней.