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Подсыпали из ревности: новый поворот в допинг-скандале
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Озвучена новая версия допинг-скандала с Крушельницким 

Рамблер 19 февраля 2018
Запрещенный препарат мельдоний керлингисту Александру Крушельницкому могли подсыпать еще в Москве. Такое предположение сделало издание «Московский комсомолец».
23 января Федерация керлинга России (ФКР) провел олимпийские проводы спортсменов. Мероприятие проходило в одном из московских кинотеатров. Был и фуршет, во время которого Александру теоретически могли подсыпать мельдоний.
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«МК» считает, что подсыпать Крушельницкому мельдоний мог кто-то из тайных воздыхателей его супруги и партнерши Анастасии Брызгаловой. Издание приводит в пример влюбленного в теннисистку Монику Селеш маньяка Гюнтера Пархе, который ударил ее ножом на корте. Похожая история случилась с легкоатлеткой Людмилой Энгквист. В попадании в ее организм стероидов спортсменка обвинила своего бывшего мужа, назвав это местью за развод.
Как считает издание, запрещенное вещество могло попасть в организм Крушельницкого в Токио, куда спортсмен вместе с Брызгаловой отправился сразу после фуршета ФКР, чтобы подготовиться к началу соревнований 8 февраля.
Вариант, что керлингист и мельдоний встретились уже в Южной Корее, «МК» назвал маловероятным. Вещество проявляется в организме не сразу, а соревнования длились всего 6 дней.
Ситуацию с российским спортсменом взял под свой контроль Международный олимпийский комитет (МОК). Даже там с недоверием отнеслись к предположению, что Крушельницкий мог добровольно принять мельдоний перед Олимпийскими играми.
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