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Российские кёрлингистки потерпели шестое поражение
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Российские кёрлингистки потерпели шестое поражение на Олимпийских играх 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде Южной Кореи в матче кругового турнира на Олимпийских играх — 2018 со счётом 2:11.
Южная Корея — Россия — 11:2 (3:0, 3:0, 3:0, 0:1, 2:0, 0:1, X, X, X, X)
Южная Корея: Ким Ён Ми (первый) — Ким Сон Ён (второй) — Ким Гён Э (третий/вице-скип) — Ким Ын Чжун (четвёртый/скип) — Чхо Хи Ким (запасной).
Россия: Юлия Гузиёва (первый) — Галина Арсенькина (второй) — Юлия Портунова (третий/вице-скип) — Виктория Моисеева (четвёртый/скип) — Ульяна Васильева (запасной).
Для российской сборной это уже шестое поражение в восьми играх. Команда Сергея Беланова не сможет побороться за выход в плей-офф.
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