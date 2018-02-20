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Зимние Олимпийские игры 2018: медальный зачет — Россия 20-я
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Зимние Олимпийские игры 2018: медальный зачет — Россия 20-я 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Очередной соревновательный день и медали, завоеванные лыжниками в спринте и фристайлистом в ски-кроссе, не изменили положения сборной России в неофициальном медальном зачете Олимпиады 2018 года в Пхенчхане: с 13-ю наградами, четыре из которых — серебряные, а девять — бронзовые, команда по-прежнему занимает 20-е место.
Первая тройка зачета также не изменилась. Норвегия, которая обзавелась четырьмя наградами, занимает первое место. Всего медалей у команды 33 — 13 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых.
Второе место занимает Германия с 24-я медалями, 12 из которых — золотые, семь — серебряные, а пять — бронзовые.
Канадцы с 21-й наградой остались на третьем месте. Девять их наград — высшей пробы, пять — серебряные, семь — бронзовые.
Сразу семь выигранных медалей подняли сборную США с шестого на четвертое место зачета. Теперь наград у американцев 19: семь — золотых, по шесть — серебряных и бронзовых.
Пятое место занимают Нидерланды с 16-ю медалями, из которых шесть — золотые, еще шесть — серебряные, а четыре — бронзовые.
Места с шестого по 10-е занимают Франция, Австрия, Швеция, Корея и Япония.
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