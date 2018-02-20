«Кто подбросил допинг?» Самое нелепое расследование

«Кто подбросил керлингистам допинг?» Самое нелепое расследование в мире

Спецкоры «Чемпионата» выяснили, как россиянину Крушельницкому могли подбросить допинг. Для этого пришлось раздеться.

Спецкор Ерыкалов занимается этнографическими исследованиями «Это японец?», — со знанием дела спрашивает спецкор Куимова, показывая на молодого человека в закусочной, уже предвкушая утвердительный ответ. В этот день участники экспедиции «Трое из Просторашино» получили от редакции конкретное задание: узнать, кто и как подмешал мельдоний в пробу кёрлингисту Крушельницкому (а то, что это именно провокация и диверсия, в Просторашине не сомневаются). Каждый понял задание по-своему. Спецкор Егоров вместе с одним канадским болельщиком разделся по пояс и начал снимать на видео пустые бутылки, Ерыкалов зачем-то принялся находить различия между японцами и корейцами, а Куимова сходила в кино (хотя лучше бы в кино сходил Егоров, а Куимова… ну вы поняли). В общем, результат вышел немного предсказуемым.

«Нет, кореец, просто долго прожил в США», — ошарашил нашего эксперта по азиатам знакомый псевдояпонца. Даже у пистолета Макарова бывают осечки, куда там коррам «Чемпионата».

На самом деле то, что все азиаты на одно лицо — миф, придуманный нами, ленивыми европейцами, которым невдомёк вглядеться в черты лица. Если чуть присмотреться, то вы поймёте: у японцев лица вытянутые и овальные, а у корейцев — плоские. У японцев при этом головы больше, а глаза чуть шире.

Эксперимент по идентификации азиатов можно было провести на конькобежном стадионе. На забеге 500 м среди женщин зал был наполовину заполнен корейцами, наполовину — японцами. Последние приехали не зря: их фаворитка выиграла золотую медаль. В микст-зоне я никогда не видел такую плотность журналистов на квадратный метр. Спасибо, что китайцы к конькам относятся прохладно.

Толпы японцев пересекли Японское море, но парадокс в том, что в самой Корее вы нигде такое обозначение не встретите. Назло соседу местные называют его Восточным морем. На его берегу как раз и стоит Дом спорта — тот самый альтернативный Русский дом, вынесенный подальше от Олимпийской деревни.

На берег Японского (или всё же Восточного?) моря я ехал за русским духом. То есть за блинами и водкой, чего греха таить. Не нашёл ни того, ни другого. Что-то — закончилось, что-то — не положено. Утешали спецкора «Чемпионата» чаем из самовара и вниманием красивых девушек.

«Чемпионат»

А я, замещая Владимира Петрова в центре легендарного звена сборной СССР, стоял и гадал, кто стоит передо мной: японец или кореец. Оказалось, от плоти и крови наш человек, хабаровчанин, болельщик «Амура».

«Чемпионат» Спецкор Куимова ходит в кино одна

Если вы выше посмотрели очередной видеоотчёт от спецкоров «Чемпионата», то обратили внимание, что спецкор Куимова постоянно спит или хочет спать. В награду за доблестный труд, редакция отправила её в кино на спортивный фильм. Судя по рецензии, она и там заснула.

Только вот «Лёд» оставил двоякие впечатления. Во-первых, я знаю, что такое фигурное катание — моя мама занималась им в детстве, поэтому я наслышана и о тренерах, и о всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться маленьким девочкам, пришедшим в спорт и получившим тяжелые травмы. Во-вторых, хоть и не настолько глубоко, как некоторые мои коллеги, но я все же осведомлена о нынешней ситуации в этом виде спорта. Ну и в-третьих — вся история получилась настолько сказочной, что в какой-то момент становится даже приторно. Но судя по общей реакции — многим понравилось. Хоккеист Сергей Светлов, например, сказал, что фильм отличный. Может, это я такая привередливая…" Спецкор Егоров опять голый, но идёт по следу мельдониевых шпионов

На кёрлинг меня привёл допинг. Все вчерашнее утро я мучил наши и иностранные делегации вопросами про положительную пробу на мельдоний Александра Крушельницкого . Чиновники были разочарованы, тренеры были разочарованы, спортсмены были разочарованы, и я тоже был разочарован.

Вдалеке от скандалов остались лишь болельщики. О паре из них я не имею права не рассказать.

Ху Ен Ок 82 года. Уже 25 лет она прикована к кровати и к телевизору. Узнав, что в Корее будет Олимпиада, она как-то обмолвилась о несбыточном желании — побывать на домашних Играх. Но дочь зацепилась за эти слова, вышла на оргкомитет и исполнила мечту матери.

— Ей очень нравится! — сказала дочь, все два часа державшая маму за руку. Матч сборных Кореи и Италии Ен Ок смотрела с трибуны керлинг-центра.

— Охранники просто не нашли, что мне противопоставить, — рассказывал он мне. Жаль, что я такой один. Люди ничего не понимают — ведь мы у моря. Но были и другие удивительные гости. Томми из Канады решил, что раз он находится в прибрежном городе, то должен весь день провести только в плавательных шортах и шарфе с кленовым листом.

Ну и кто как не я мог здесь его поддержать…