Слушания по делу Крушельницкого не состоятся во вторник

Слушания по делу керлингиста Крушельницкого в CAS во вторник не состоятся

Рассмотрение дела российского керлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) во вторник не состоятся. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Радиостанция "Спорт FM" ранее сообщила, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. В понедельник стало известно, что антидопинговое подразделение CAS открыло дело в отношении российского керлингиста. Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.

"На сегодня слушания не запланированы. В ближайшее время мы сообщим на официальном сайте, когда могут пройти слушания", — сказал собеседник агентства. Процедура взятия допинг-проб

Спортсмен сдает допинг-тест, который делится на два флакона — "А" и "Б". Допинг-пробы, взятые на Играх в Пхёнчхане, перевозят в антидопинговую лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Сеуле. Там проходит проверка пробы "А", проба "Б" замораживается. Если допинг-проба "А" дает положительный результат, то об этом уведомляют спортсмена, который может потребовать вскрытия пробы "Б" с целью перепроверки.

Антидопинговое подразделение CAS автоматически заводит дело на спортсмена, если допинг-проба "А" дала положительный результат.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма (1 мкг) на миллилитр в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым.