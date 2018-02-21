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Порноактриса вернулась в спорт ради ОИ
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«Для взрослых»: порноактриса вернулась в спорт ради ОИ 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: Twitter
Бывшая японская сноубордистка, участница Олимпиады-2006 Мело Имаи, оставившая спорт ради карьеры в порно, заявила, что намерена снова стать «королевой склонов». Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, когда Имаи было 18 лет, она представляла Японию на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине.
Спортсменка выступала в дисциплине хафпайп. Она заняла там 34-е место и травмировала спину. Газета утверждает, что после этого она работала в «сфере сексуальных услуг», была хостес в баре и снималась в фильмах «для взрослых».
При этом свою мечту о спорте Имаи не оставила. The Sun связывает это с тем, что отец девушки — тренер сноубордистов, а один из ее братьев также выступал в этом виде спорта.
Кроме того, на возвращение в сноубординг ее вдохновила Олимпиада-2018 в Пхёнчхане.
Для начала девушка решила принять участие в 35-м Чемпионате Японии по сноубордингу. «Я хочу вернуться в мир сноубординга, поэтому я забочусь о том, чтобы не оказаться вовлеченной в слишком порнографические вещи», — заявила Имаи. Она рассчитывает, что сможет представлять сборную своей страны на зимних Играх-2022.
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