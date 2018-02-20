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Крушельницкий не мог преднамеренно употребить допинг
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Павел Колобков: «Крушельницкий не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат» 

Спорт-Экспресс 20 февраля 2018
Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что необходимо разобраться в ситуации с российским керлингистом Александром Крушельницким. По его словам, спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат.
— Безусловно, это — сбой. Сейчас важно понять, по чьей вине он произошел, — отметил Колобков. — Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг.
Понимаю, что Саше и всем его товарищам по команде сейчас очень тяжело. Поэтому призываю всех не поддаваться ненужным эмоциям, избегать домыслов. Никто никого сейчас не обвиняет, но факт остается фактом. Надо разобраться, как и когда препарат попал в организм.
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