Крушельницкий не мог преднамеренно употребить допинг

Павел Колобков: «Крушельницкий не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат»

— Безусловно, это — сбой. Сейчас важно понять, по чьей вине он произошел, — отметил Колобков. — Очевидно, что в данном конкретном случае спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат, в этом просто не было никакого смысла. И керлинг, в принципе, не тот вид спорта, в котором недобросовестные спортсмены принимают допинг. Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что необходимо разобраться в ситуации с российским керлингистом Александром Крушельницким . По его словам, спортсмен не мог преднамеренно употребить запрещенный препарат.

Понимаю, что Саше и всем его товарищам по команде сейчас очень тяжело. Поэтому призываю всех не поддаваться ненужным эмоциям, избегать домыслов. Никто никого сейчас не обвиняет, но факт остается фактом. Надо разобраться, как и когда препарат попал в организм.