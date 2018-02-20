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Крушельницкий выступил с официальным заявлением
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Крушельницкий: никогда не пользовался запрещёнными препаратами 

RT на русском 20 февраля 2018
Российский кёрлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого обнаружили мельдоний, сделал официальное заявление.
«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещёнными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы. Я категорически против допинга и всегда старался максимально внимательно следить за соблюдением всех антидопинговых правил», — приводит слова Крушельницкого пресс-служба Федерации кёрлинга России.
>> Допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат
Спортсмен признался, что был шокирован новостью о положительной допинг-пробе. Крушельницкий, в паре с Анастасией Брызгаловой, завоевал бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в дабл-миксте.
«Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишённый здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне», — сказал Крушельницкий.
Он добавил, что заинтересован в расследовании для выяснения причин попадания мельдония в допинг-пробу.
Ранее в ФКР предположили, что Крушельницкому допинг подсыпали спецслужбы.
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