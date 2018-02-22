Тренер о Крушельницком: Парня подставили и нам это очевидно

«У него опускаются руки»: Крушельницкий отказался бороться за жену

Российская керлингистка, двукратная чемпионка Европы Людмила Прививкова предположила, что ее коллега Александра Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как у него «опускаются руки». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, спортсмен «уже настолько обескуражен» и не понимает, «как это произошло». «Может быть, он сам психологически от безысходности…» — сказала она.

Прививкова заявила, что сдаваться в этой ситуации нельзя, свою правоту необходимо отстоять, ведь «сила все-таки в правде».

«Все находятся в недоумении. Потому что выпить одну таблетку, от которой вообще нет эффекта, — это бессмысленно!» — подчеркнула она.

Прививкова отметила, что невозможно совершит «такую глупость», когда «на кону Олимпиада, к которой ты шел много лет». Она добавила, что Крушельницкий — «абсолютно адекватный человек и спортсмен, он бы такого не сделал».

Решение CAS также ударит по жене и партнерше Крушельницкого Анастасии Брызгаловой . Если его лишат олимпийской «бронзы», то медаль потеряет и его супруга.

Ранее в пробах Александра Крушельницкого, выигравшего «бронзу» ОИ-2018 в паре с Брызгаловой в дисциплине дабл-микст, обнаружили следы мельдония. Тренер Крушельницкого заявил, что спортсмен перестал принимать препарат в 2016 году, когда он был запрещен.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал процедуру в отношении Крушельницкого. Спортсмен признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил» и отказался от слушаний. По его словам, «глупо отрицать» нарушения, когда два допинг-теста оказались положительными. При этом он подчеркнул, что никогда не использовал допинг.

Сообщалось, что адвокаты Крушельницкого не исключают версии «провокации» и «допинг-терроризма». Представители команды OAR (Олимпийские атлеты из России) заявили, что концентрация мельдония в пробе Крушельницкого говорит об однократном приеме препарата, что не могло дать какого-либо эффекта.