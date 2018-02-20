Российским олимпийцам подарят дорогие иномарки

Фонд поддержки олимпийцев России закупил для российских призеров Олимпийских игр 2018 года партию автомобилей немецкого производителя, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Отмечается, что для каждого из спортсменов, завоевавшего золотую, серебряную и бронзовую медали, будет приготовлена определенная модель. Всего фондом закуплено 140 автомобилей, на дверях и капотах которых изображена символика организации.
Кроме того, олимпийцам будут выплачены премиальные, размер которых будет достигать до четырех млн рублей.
В попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России входит премьер-министр России Дмитрий Медведев, являющийся главой организации.