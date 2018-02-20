Создатель мельдония прояснил ситуацию с Крушельницким

Александр Крушельницкий принял мельдоний за десять дней до Олимпиады. Такое мнение высказали эксперты. Допинг-пробы, показавшие наличие мельдония, у спортсмена брали 12 и 13 февраля, а с 23 января Крушельницкий находился в Японии на сборах перед соревнованиями.

Издание «Московский комсомолец» обратилось к изобретателю мельдония Ивару Калвиньшу, который рассказал, как препарат мог оказаться в организме российского керлингиста.

Калвиньш не исключил, что Крушельницкому могли подсыпать препарат. По его словам, для положительной допинг-пробы достаточно, чтобы в организме оказалась одна крупица препарата размером менее макового зернышка.

Калвиньш также рассказал, что милдронат очень долго выводится из организма, особенно если спортсмен принимал препарат длительное время.

«Милдронат — это очень маленькая молекула, которая отличается от природного вещества только одним атомом. В милдронате один атом углерода заменяется одним атомом азота. В итоге человеческий организм воспринимает милдронат как свой внутренний продукт, поэтому очень бережно сохраняет его в организме, который в свою очередь стремится поддерживать его концентрацию в крови, в тканях на определенном уровне», — сказал ученый.

К тому же, добавил ученый, мельдоний может возвращаться в организм даже после того, как допинг-пробы показывают его отсутствие.

Наличие милдроната в допинг-пробе может спровоцировать другой препарат, который спортсмены начали использовать после запрета мельдония — карнитин.

«Мало кому известно, что новый препарат в больших дозировках может показать положительную допинг-пробу на запрещенный препарат, который много времени задерживался в организме, как бы дремал», — отметил Калвиньш.

Журналисты «МК» провели эксперимент, в ходе которого подсыпали мельдоний из капсулы в воду и кофе. Оказалось, что не заметить препарат в воде практически невозможно: она становится мутной и покрывается пленкой. А вот вкус и внешний вид кофе с молоком от присутствия мельдония совсем не изменился.