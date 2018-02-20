Крушельницкий назвал сроки попадания допинга в организм

Российский керлингист Александр Крушельницкий намерен в ходе следствия озвучить версию попадания в его организм запрещенного вещества. Об этом спортсмен заявил в эфире Первого канала.
Крушельницкий завоевал в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане бронзовую медаль в дабл-миксте. Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник открыло дело в отношении Крушельницкого. Слушания предварительно назначены на 22 февраля. Во вторник стало известно, что допинг-проба "Б" также дала положительный результат на мельдоний.
"Концентрация показывает, что препарат был принят один раз, это могло произойти в любой день после 22 января, — сказал он. — На тренировках я пью обычную воду и вряд ли в ней что-то есть запрещенное, если только в отеле что-то не подлили. У нас есть версия причин [произошедшего], но ее озвучим в рамках расследования".
По словам спортсмена, сначала он не поверил сообщениям о положительной допинг-пробе. "Мне позвонил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев и сказал, что прошел слух [о положительной допинг-пробе "А"]. Мы думали, что это информационной вброс, дезинформация, но все оказалось не так, — рассказал Крушельницкий. — Я не ожидал положительного для нас результата после вскрытия пробы "А", поскольку в 99% процентах случаев проба "Б" дает схожий результат".
Крушельницкий отметил, что получил много слов поддержки от незнакомых людей.
"Немного легче переживаешь это из-за поддержки, все понимают абсурдность ситуации, такое могло случиться с любым спортсменом. На протяжении всей карьеры я сдавал допинг-пробы, все они были отрицательные. До 2015 года я даже понятия не имел, что принимал мельдоний, просто доктор давал таблетки, мы их употребляли, а после его запрета нам перестали выдавать препарат с содержанием этого вещества", — сообщил спортсмен.