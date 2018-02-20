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Жена Крушельницкого: мы не засовываем в рот что попало
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Жена пойманного на допинге керлингиста: мы не засовываем в рот что попало 

Газета.Ru 20 февраля 2018
Фото: Reuters
Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, жена Александра Крушельницкого и его партнер в сборной России по керлингу в дабл-миксте, заявила, что спортсмены не употребляли запрещенных веществ на Олимпийских играх 2018 года. Кроме того, она отметила, что наличие мельдония в организме Крушельницкого является ошибкой, сообщает "РИА Новости".
"Мы точно знаем, что не могли употребить мельдоний случайно или по ошибке, потому что у нас нет с собой никакой аптечки, никаких таблеток. Такого, что болит голова, перепутал, что-то съел, такого быть просто не может. У нас есть доктор, если мы себя плохо чувствуем, идем к нему. Мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками", — сказала Брызгалова в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной.
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