CAS отменил слушания по делу Крушельницкого

CAS отменил слушания по делу керлингиста Крушельницкого

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания выездной панели по делу о нарушении антидопинговых правил российским керлингистом Александром Крушельницким . Об этом говорится на сайте организации.

Пресс-служба суда уточняет, что мероприятие было отменено по просьбе всех заинтересованных сторон, включая самого спортсмена. В связи с этим CAS вынесет решение на основе письменных представлений сторон.

Ранее 22 февраля стало известно, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова , выигравшие бронзу в дисциплине керлинга дабл-микст, вернут медали.

21 февраля Крушельницкий заявил, что не видит смысла в слушаниях, «поскольку в рамках действующих правил это бесполезно».

20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга.