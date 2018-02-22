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CAS отменил слушания по делу Крушельницкого
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CAS отменил слушания по делу керлингиста Крушельницкого 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания выездной панели по делу о нарушении антидопинговых правил российским керлингистом Александром Крушельницким. Об этом говорится на сайте организации.
Пресс-служба суда уточняет, что мероприятие было отменено по просьбе всех заинтересованных сторон, включая самого спортсмена. В связи с этим CAS вынесет решение на основе письменных представлений сторон.
Ранее 22 февраля стало известно, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выигравшие бронзу в дисциплине керлинга дабл-микст, вернут медали.
21 февраля Крушельницкий заявил, что не видит смысла в слушаниях, «поскольку в рамках действующих правил это бесполезно».
20 февраля стало известно, что допинг-проба B 25-летнего Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. В Международном олимпийском комитете (МОК) согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга.
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