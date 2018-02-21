Ещё
Форма конькобежек США возмутила зрителей Игр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подчеркивающая половые органы форма конькобежек из США вызвала ажиотаж в сети 

Lenta.ru 21 февраля 2018
Фото: OnlineRealEstate / Reddit
Пользователи одного из популярнейших в мире развлекательных порталов Reddit выразили недоумение по поводу формы конькобежек из Соединенных Штатов Америки на Олимпиаде в Пхенчхане.
«Кто, черт возьми, создал это и почему?» — возмутился посетитель портала, вынесший форму американок на обсуждение. Фотография радостных конькобежек широко разошлась по сети и обрела вирусную популярность. Только на Reddit за нее проголосовали свыше 20 тысяч посетителей, выведя таким образом снимок в топ.
Решение сделать тканевые вставки между ног спортсменок, отличающиеся от основной формы по цвету и подчеркивающие половые органы, вызвало бурное обсуждение. Кое-кто отмечает, что несуразная одежда может возбудить мужскую часть зрителей.
«Мой сын официально вступил в этап половой зрелости прошлой ночью, наблюдая за конькобежками. У него какие-то странные фетиши», — беспокоится комментатор с ником streamstroller.
Пользователи попытались угадать, какие цели преследовали дизайнеры одежды. «Это все, на что я могу смотреть. Судя по тому, что я не могу перестать смотреть на эти дыры в их промежности, они сделали это, чтобы отвлечь судей», — предположил LadyChelseaFaye.
«Любопытно, а им самим разрешено говорить, что им не нравится форма, или отказываться ее носить?» — задается вопросом пользователь с нимком strixi. «Учитывая количество плохого дизайна формы, которое я наблюдаю на Олимпийских играх, я бы сказал, нет», — отвечает Strider794.
Некоторые полагают, что спортсменки просто оказались заложницами ситуации. По мнению пользователя bitter_truth, разговор конькобежек с представителями олимпийского комитета выглядел так:
«"Адекватный член команды: "Я отказываюсь носить эту униформу, она унизительна".
Представитель МОК в США: "Нет проблем, Карен, я позвоню следующим трем девушкам, которые хотят занять твое место в команде"».
Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» обратился к болельщикам с предупреждением7
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната10
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение