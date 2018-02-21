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Делегация из КНДР прибыла на закрытие Игр
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СМИ: делегация из КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы посетить закрытие Игр в Пхёнчхане 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.
По информации агентства, северокорейскую делегацию из восьми человек возглавляет заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Он внесен в международный черный список, и, как отмечает агентство, его визит в Южную Корею вызвал негативную реакцию со стороны многих местных жителей. В Южной Корее и США утверждают, что именно Ким Ён Чхоль в 2010 году организовал затопление южнокорейского корвета "Чхонан" и артобстрел острова Ёнпхёндо.
Ранее в южнокорейских СМИ появилась информация, что представители КНДР во время своего пребывания в Южной Корее проведут встречу с президентом этой страны Мун Чжэ Ином. Также сообщалось, что для участия в церемонии закрытия Олимпиады в Южную Корею прибудет и делегация США во главе с дочерью американского президента Дональда Трампа Иванкой Трамп, которая также является его советником. Как отмечало агентство Ренхап, это позволяет предполагать, что официальные лица КНДР и США могут провести встречу во время олимпийских мероприятий.
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