Делегация из КНДР прибыла на закрытие Игр

СМИ: делегация из КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы посетить закрытие Игр в Пхёнчхане

Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, северокорейскую делегацию из восьми человек возглавляет заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Он внесен в международный черный список, и, как отмечает агентство, его визит в Южную Корею вызвал негативную реакцию со стороны многих местных жителей. В Южной Корее и США утверждают, что именно Ким Ён Чхоль в 2010 году организовал затопление южнокорейского корвета "Чхонан" и артобстрел острова Ёнпхёндо.