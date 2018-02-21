В Сети высмеяли костюмы американских конькобежцев

Дизайнеров формы конькобежцев США сочли извращенцами

«Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга», — написала Кристина Стивенс. Пользователи соцсетей остались недовольны видом формы олимпийской сборной США по конькобежному спорту — их смутила вставка в области паха, которая отличается по цвету от других элементов костюма.

«Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах», — предупреждает еще один пользователь соцсетей. Другой пользователь предположил, что «дизайнер формы конькобежцев сборной США или юморист, или извращенец, или и то и другое», передает «Ридус»

«Мне не важно, какое этому научное обоснование, но это выглядит не очень», — пишет Даррен Ровел. Еще один человек призвал расформировать Олимпийский комитет США «за одобрение такой позорной формы конькобежцев».

В компании Under Armour, которая производит форму, заявили, что использование серой вставки в паховой области формы вызвано необходимостью.

«Мы протестировали множество материалов, чтобы найти максимально снижающий трение. Использование другого цвета сделало бы его применение менее эффективным», — пояснил производитель, передает РИА «Новости».

По словам представителей Under Armour, американские конькобежцы любят свою форму и получают комплименты от представителей других стран.