В Сети высмеяли костюмы американских конькобежцев

Пользователи соцсетей остались недовольны видом формы олимпийской сборной США по конькобежному спорту — их смутила вставка в области паха, которая отличается по цвету от других элементов костюма.
«Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга», — написала Кристина Стивенс.
Другой пользователь предположил, что «дизайнер формы конькобежцев сборной США или юморист, или извращенец, или и то и другое», передает «Ридус».
«Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах», — предупреждает еще один пользователь соцсетей.
Еще один человек призвал расформировать Олимпийский комитет США «за одобрение такой позорной формы конькобежцев».
«Мне не важно, какое этому научное обоснование, но это выглядит не очень», — пишет Даррен Ровел.
В компании Under Armour, которая производит форму, заявили, что использование серой вставки в паховой области формы вызвано необходимостью.
«Мы протестировали множество материалов, чтобы найти максимально снижающий трение. Использование другого цвета сделало бы его применение менее эффективным», — пояснил производитель, передает РИА «Новости».
По словам представителей Under Armour, американские конькобежцы любят свою форму и получают комплименты от представителей других стран.