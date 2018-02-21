Российские сноубордисты не смогли выйти в финал на ОИ

Российские сноубордисты Владислав Хадарин и Антон Мамаев не сумели выйти в финал в дисциплине биг-эйр, сообщает ТАСС.
Во второй квалификационной группе Хадарин (83,75) занял 11-е место, а Мамаев (42,75) показал 16-й результат.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпийские игры — 2018. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. Вторая группа
1. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) — 97,50 2. Йонас Бёзигер (Швейцария) — 96,00 3. Марк Макморрис (Канада) — 95,75 4. Торгейр Бергрем (Норвегия) — 94,25 5. Себастьен Тутан (Канада) — 91,00 6. Билли Морган (Великобритания) — 90,50…
11. Владислав Хадарин (Россия) — 83,75 16. Антон Мамаев (Россия) — 42,75.