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Российские сноубордисты не смогли выйти в финал на ОИ
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Российские сноубордисты не смогли выйти в финал в биг-эйре на Олимпиаде 

Газета.Ru 21 февраля 2018
Фото: EPA
Российские сноубордисты Владислав Хадарин и Антон Мамаев не сумели выйти в финал в дисциплине биг-эйр, сообщает ТАСС.
Во второй квалификационной группе Хадарин (83,75) занял 11-е место, а Мамаев (42,75) показал 16-й результат.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет "Газета.Ru".
Олимпийские игры — 2018. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. Вторая группа
1. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) — 97,50  2. Йонас Бёзигер (Швейцария) — 96,00  3. Марк Макморрис (Канада) — 95,75  4. Торгейр Бергрем (Норвегия) — 94,25  5. Себастьен Тутан (Канада) — 91,00  6. Билли Морган (Великобритания) — 90,50…
11. Владислав Хадарин (Россия) — 83,75  16. Антон Мамаев (Россия) — 42,75.
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