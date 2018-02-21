Фристайлист Омелин завершил выступление на ОИ из-за ошибок

Российские спортсмены Денщиков и Потылицына проведут медовый месяц на Бали

«Мы билеты на Бали купили на месяц. В конце сезона полетим и будем отдыхать там», — сказал Денщиков. Также он добавил, что супруга во всем его поддерживает благодаря ее опыту выступления на Олимпийских играх.

Денщиков и Потылицына поженились 14 февраля на Сахалине во время предолимпийского сбора. Фристайлист сделал предложение возлюбленной на Новый год, но решение сыграть свадьбу во время сбора в Южно-Сахалинске было принято спонтанно, всего за два дня. Невеста ответила согласием и срочно отправилась в аэропорт, свадебное платье и украшения пришлось покупать уже на месте.

Но медовый месяц спортсменам пришлось отложить — Денщиков уже на следующий день отправился вместе с остальными спортсменами в Пхенчхан, а Потылицына не была допущена до соревнований Международным олимпийским комитетом. Ранее Денщиков выбыл из борьбы за медали в четвертьфинале соревнований по ски-кроссу.