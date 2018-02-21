Фристайлист Ридзик посвятил бронзу ОИ своей матери

Российский фристайлист Сергей Ридзик, занявший третье место в дисциплине "ски-кросс", посвятил бронзовую награду Олимпиады своей матери. Об этом Ридзик сообщил журналистам.
В финальном заезде россиянин упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим и завоевать бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.
"Вот и все, я с медалью, — сказал Ридзик. — Медаль посвящаю своей маме, родным и городу Мончегорску. Отмечать времени нет, но шампанского я выпью".
"Я понял, что для канадца (Друри — прим. ТАСС) гонка закончена, когда увидел его лыжи перед собой. Я не мог не встать и не продолжить гонку. Просто не мог", — заключил спортсмен.
Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.