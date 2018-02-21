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Матч Россия — Норвегия рассудят чех и американец
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Матч Россия — Норвегия рассудят чех и американец 

Деловая газета «Взгляд» 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Судьями четвертьфинального матча хоккейного турнира Олимпиады между командами России и Норвегии станут чех и американец.
Как передает портал scoutingtherefs.com, главными судьями матча Россия — Норвегия в четвертьфинале хоккейного турнира ОИ-2018 станут чех Ян Грибик и американец Тим Майерс.
Лайнсменами встречи назначены немец Лукас Кельмюллер и еще один американец Джадсон Риттер.
Примечательно, что матч за бронзовые медали Олимпиады в женском хоккейном турнире между сборными Финляндии и России будут судить две американки и две представительницы Канады.
Напомним, ранее в среду сборная Чехии по хоккею одолела команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых штрафных бросков в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира. Таким образом, в случае победы над сборной Норвегии в четвертьфинале, российским хоккеистам предстоит сыграть с чехами.
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