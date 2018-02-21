Матч Россия — Норвегия рассудят чех и американец

Судьями четвертьфинального матча хоккейного турнира Олимпиады между командами России и Норвегии станут чех и американец.

Как передает портал scoutingtherefs.com, главными судьями матча Россия — Норвегия в четвертьфинале хоккейного турнира ОИ-2018 станут чех Ян Грибик и американец Тим Майерс.

Лайнсменами встречи назначены немец Лукас Кельмюллер и еще один американец Джадсон Риттер.

Примечательно, что матч за бронзовые медали Олимпиады в женском хоккейном турнире между сборными Финляндии и России будут судить две американки и две представительницы Канады.

Напомним, ранее в среду сборная Чехии по хоккею одолела команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых штрафных бросков в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира. Таким образом, в случае победы над сборной Норвегии в четвертьфинале, российским хоккеистам предстоит сыграть с чехами.