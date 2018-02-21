Керлингисты сборной США пробились в 1/2 ОИ-2018

Керлингисты сборной США разгромили британцев и пробились в полуфинал ОИ-2018

Керлингисты сборной США разгромили команду Великобритании в матче заключительного раунда кругового турнира на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане и пробились в полуфинал соревнований.

Встреча, прошедшая в среду в Канныне, завершилась со счетом 10:4 в пользу американцев.

В других матчах дня сборная Южной Кореи нанесла поражение команде Японии со счетом 10:4, норвежцы обыграли шведов (7:2), а канадцы — датчан (8:3).

Благодаря победе над британцами команда США (5 побед/4 поражения) вышла на третье место в таблице турнира, обойдя сборные Великобритании (5/4) и Швейцарии (5/4) за счет преимущества в личных встречах. За выход в финал турнира американцы поборются со сборной Канады (6/3). Во втором полуфинале сборная Швеции (7/2) ждет в соперники победителя тай-брейка между британцами и швейцарцами.