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Керлингисты сборной США пробились в 1/2 ОИ-2018
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Керлингисты сборной США разгромили британцев и пробились в полуфинал ОИ-2018 

Р-Спорт 21 февраля 2018
Фото: Natacha Pisarenko / AP Photo
Керлингисты сборной США разгромили команду Великобритании в матче заключительного раунда кругового турнира на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане и пробились в полуфинал соревнований.
Встреча, прошедшая в среду в Канныне, завершилась со счетом 10:4 в пользу американцев.
В других матчах дня сборная Южной Кореи нанесла поражение команде Японии со счетом 10:4, норвежцы обыграли шведов (7:2), а канадцы — датчан (8:3).
Благодаря победе над британцами команда США (5 побед/4 поражения) вышла на третье место в таблице турнира, обойдя сборные Великобритании (5/4) и Швейцарии (5/4) за счет преимущества в личных встречах. За выход в финал турнира американцы поборются со сборной Канады (6/3). Во втором полуфинале сборная Швеции (7/2) ждет в соперники победителя тай-брейка между британцами и швейцарцами.
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