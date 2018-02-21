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Ридзику вручили бронзовую медаль на ОИ
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Бронзовая медаль ОИ-2018 в ски-кроссе вручена российскому фристайлисту Ридзику 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований по фристайлу в ски-кроссе состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Бронзовую медаль получил россиянин Сергей Ридзик.
В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим, завоевав бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.
Ридзик стал первым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в ски-кроссе.
Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России, в связи с чем российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.
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