Ридзику вручили бронзовую медаль на ОИ

Бронзовая медаль ОИ-2018 в ски-кроссе вручена российскому фристайлисту Ридзику

Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований по фристайлу в ски-кроссе состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Бронзовую медаль получил россиянин Сергей Ридзик

В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим, завоевав бронзовую медаль Олимпиады. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер

Ридзик стал первым российским фристайлистом, которому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в ски-кроссе.

Международный олимпийский комитет приостановил членство Олимпийского комитета России, в связи с чем российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.