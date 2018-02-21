Ридзик признался, что сделает с бронзовой медалью ОИ

Ридзик: повешу олимпийскую бронзу на стену и буду любоваться ей бесконечно

Российский фристайлист Сергей Ридзик , завоевавший в среду бронзовую медаль Олимпиады в ски-кроссе, рассказал, что повесит свою награду дома на стену и будет любоваться ей бесконечно.

"После финиша у меня грусть была только по той причине, что не смог закончить гонку на все 100%. Пришлось немного раньше приостановить свой заезд, не по моей вине, на тот момент был немного подавлен. И к тому же был очень уставший. А на данный момент я успокоился, рад, что есть на груди эта тяжеленная медаль, которая будет висеть дома на стене. Я буду ей любоваться бесконечно", — сказал Ридзик журналистам. Ридзик в среду занял третье место в ски-кроссе, уступив завоевавшему золото канадцу Брэди Леману и ставшему серебряным призером швейцарцу Марку Бишофбергеру . Ридзик смог финишировать третьим после падения.

"Я осознал, что достиг определенной ступени в карьере, когда пересек финишную черту, а чувства, когда стоял на пьедестале, незабываемые. Не могу описать. Это наплыв таких эмоций, которых я никогда в жизни не испытывал. Приблизительно что-то (похожее) было на Кубке мира в декабре, когда встал на пьедестал, но Олимпийские игры нельзя сравнить ни с чем, будь то золото, серебро или бронза", — подчеркнул спортсмен.