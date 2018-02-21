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Дело Крушельницкого рассмотрят в CAS 22 февраля
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Дело Крушельницкого рассмотрят в CAS22 февраля 

Р-Спорт 21 февраля 2018
Фото: Владимир Песня
Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля в 08.00 по московскому времени рассмотрит дело бронзового призера Олимпийских игр в Пхенчханероссийского керлингиста Александра Крушельницкого, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе CAS.
Во вторник была вскрыта допинг-проба В призера Игр Крушельницкого, которая показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. При этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества. Допинг-тесты спортсмена, проведенные до Игр-2018, были отрицательными.
Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане в турнире смешанных пар.
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