Дело Крушельницкого рассмотрят в CAS 22 февраля

Дело Крушельницкого рассмотрят в CAS22 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля в 08.00 по московскому времени рассмотрит дело бронзового призера Олимпийских игр в Пхенчханероссийского керлингиста Александра Крушельницкого , подозреваемого в нарушении антидопинговых правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе CAS.

Во вторник была вскрыта допинг-проба В призера Игр Крушельницкого, которая показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. При этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества. Допинг-тесты спортсмена, проведенные до Игр-2018, были отрицательными.