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МОК принял решение по флагу РФ на закрытии Игр
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МОК принял решение по флагу РФ на закрытии Игр 

Рамблер 25 февраля 2018
Фото: Reuters
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил сборной России пройти под флагом своей страны на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане, сообщает insidethegames со ссылкой на источник в организации.
Встреча, где обсуждался этот вопрос, должна была продлиться два часа, но продолжалась почти вдвое дольше. Не исключается, что причиной запрета могли стать факты выявления допинга у двух олимпийских атлетов из России.
Как ожидается, вскоре после Игр с Олимпийского комитета России будут сняты временно наложенные ограничения. В заявлении, опубликованном после сегодняшнего заседания Исполнительного совета МОК, не упоминалось, что на нем также выступили глава делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков и серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева. Они обратились к Исполкому МОК с просьбой возобновить членство ОКР в МОК, которое было приостановлено 5 декабря 2017 после того, как Россия была признана виновной в систематическом нарушении допинговых правил в Сочи-2014.
«На этой сессии мы провели около 10 минут, — сказал Поздняков. — Мы с Евгенией получили возможность рассказать членам Исполнительного совета о том, чего мы достигли. Самое главное, мы твердо верим, что Россия полностью выполнила условия от 5 декабря. Президент Бах тепло приветствовал нас и начал свое выступление, поздравив Евгению».
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В 14.00 мск начнется церемония закрытия Олимпиады-2018. Российская команда выйдет под олимпийским флагом, который понесёт волонтёр. Его назначил оргкомитет Игр.
 Ещё 273 источника 
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