МОК принял решение по флагу РФ на закрытии Игр

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил сборной России пройти под флагом своей страны на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане, сообщает insidethegames со ссылкой на источник в организации.

Встреча, где обсуждался этот вопрос, должна была продлиться два часа, но продолжалась почти вдвое дольше. Не исключается, что причиной запрета могли стать факты выявления допинга у двух олимпийских атлетов из России.

Как ожидается, вскоре после Игр с Олимпийского комитета России будут сняты временно наложенные ограничения. В заявлении, опубликованном после сегодняшнего заседания Исполнительного совета МОК, не упоминалось, что на нем также выступили глава делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков и серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева . Они обратились к Исполкому МОК с просьбой возобновить членство ОКР в МОК, которое было приостановлено 5 декабря 2017 после того, как Россия была признана виновной в систематическом нарушении допинговых правил в Сочи-2014.

«На этой сессии мы провели около 10 минут, — сказал Поздняков. — Мы с Евгенией получили возможность рассказать членам Исполнительного совета о том, чего мы достигли. Самое главное, мы твердо верим, что Россия полностью выполнила условия от 5 декабря. Президент Бах тепло приветствовал нас и начал свое выступление, поздравив Евгению».

В 14.00 мск начнется церемония закрытия Олимпиады-2018. Российская команда выйдет под олимпийским флагом, который понесёт волонтёр. Его назначил оргкомитет Игр.