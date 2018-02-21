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Российские керлингистки завершили выступление на ОИ
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Российские керлингистки поражением от канадок завершили выступление на ОИ-2018 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российские керлингистки уступили сборной Канады со счетом 8:9 в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.
В других матчах сборная Швеции обыграла американок (9:6), швейцарки победили японок (8:4), команда Южной Кореи была сильнее сборной Дании (9:3). По итогам предварительного раунда сборная Южной Кореи заняла первое место (восемь побед, одно поражение), шведки стали вторым (семь побед), третье место заняла команда Великобритании (шесть побед), четвертое — команда Японии (пять побед).
Российские керлингистки заняли девятое место в турнирной таблице и завершили выступление на Олимпиаде. На групповом этапе россиянки одержали две победы над сборными Китая и Дании и проиграли командам Великобритании, Швеции, США, Японии, Швейцарии, Южной Кореи и Канады.
В полуфиналах турнира, которые состоятся 23 февраля, сборная Южной Кореи встретится с японками, а команда Швеции сыграет с британками. Встреча за третье место пройдет 24 февраля, финал — 25 февраля.
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