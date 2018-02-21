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Олимпиец дисквалифицирован за странные маневры
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Конькобежец из КНДР упал и попытался свалить японского конкурента на Олимпиаде 

ТК «Звезда» 21 февраля 2018
В забеге по шорт-треку на 500 метров спортсмен из КНДР умудрился дважды свалиться на лед.
Северокорейский шорт-трекист Ёнг Кван-бом упал во время олимпийского заезда на 500 метров и в момент падения сделал странное движение к сторону своего японского конкурента Риосуке Саказуме, как будто пытаясь потянуть его за собой.
Инцидент произошел 20 февраля в первой попытке конькобежцев.
Судьи назначили повторный старт, в котором атлет из КНДР вновь упал, столкнувшись все с тем же Саказуме. После чего арбитры приняли решение дисквалифицировать 17-летнего спортсмена из Северной Кореи.
Не смотря на то, что маневр Кван-бома с попыткой зацепиться за конек Саказуме выглядел довольно однозначно, сам японский атлет после заезда предположил, что движение рукой было неумышленным. Кван-бом же отказался разговаривать с журналистами, сообщает USAToday.
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