Олимпиец дисквалифицирован за странные маневры

Конькобежец из КНДР упал и попытался свалить японского конкурента на Олимпиаде

В забеге по шорт-треку на 500 метров спортсмен из КНДР умудрился дважды свалиться на лед.

Северокорейский шорт-трекист Ёнг Кван-бом упал во время олимпийского заезда на 500 метров и в момент падения сделал странное движение к сторону своего японского конкурента Риосуке Саказуме, как будто пытаясь потянуть его за собой.

Инцидент произошел 20 февраля в первой попытке конькобежцев.

Судьи назначили повторный старт, в котором атлет из КНДР вновь упал, столкнувшись все с тем же Саказуме. После чего арбитры приняли решение дисквалифицировать 17-летнего спортсмена из Северной Кореи.

Не смотря на то, что маневр Кван-бома с попыткой зацепиться за конек Саказуме выглядел довольно однозначно, сам японский атлет после заезда предположил, что движение рукой было неумышленным. Кван-бом же отказался разговаривать с журналистами, сообщает USAToday.